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拜登主持四方安全對話峰會 與岸田文雄「重申維護台海和平決心」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登（圖左）21日與日本首相岸田文雄（圖右）在四方安全對話峰會期間會晤。美聯社
美國總統拜登（圖左）21日與日本首相岸田文雄（圖右）在四方安全對話峰會期間會晤。美聯社

美國總統拜登21日在其德拉瓦州威爾明頓的家中舉辦「四方安全對話」（Quad）峰會，接待澳洲印度日本領袖。白宮表示，拜登與日本首相岸田文雄在峰會期間會晤，討論了與中國的外交以及他們對南海「脅迫和破壞穩定活動」的共同擔憂。

白宮表示，拜登和岸田還重申維護台海和平的決心，以及開發和保護人工智慧和半導體等技術的承諾。

白宮指出，「兩國領導人承諾將繼續努力把美日同盟推向新高度，並繼續作為堅定的全球合作夥伴並肩作戰。」

日本外務省發布聲明，岸田和拜登進行約60分鐘的會面。岸田表示，隨著支撐兩國和平與繁榮的國際秩序面臨新挑戰，正處於歷史性的轉折點，日美同盟和作為全球夥伴的合作正變得愈加重要。

外務省說，兩國領導人一致認為在解決與中國有關問題方面應繼續密切合作，並確認兩國將反對和堅決回應中國「單方面試圖以武力改變東海和南海現狀的任何行為」。他們還重申了台海和平與穩定的重要性。岸田並強調繼續與美方合作，以引領建立無核世界的重要性。

印度 台海 拜登 日本 澳洲

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