法國新內閣挨批重返馬克宏主義 反對黨揚言倒閣

法國總理巴尼耶今晚宣布內閣名單，成員大多年輕、背景多元，且主要來自右翼或者總統陣營。名單立刻引起極右翼與左派聯盟不滿，批「重返馬克宏主義」、「右傾」、「反民主」，揚言倒閣。

歷經2週的等待，法國新總理巴尼耶（MichelBarnier）終於在21日晚間宣布39人內閣名單。不出所料，成員主要來自政壇右翼或者總統馬克宏（Emmanuel Macron）陣營。

這39位內閣大多年輕，且較不具政治影響力。迴聲報（Les Echos）形容，「一個右傾的團隊，但有許多新面孔與多元背景」。新政府的首次內閣會議將於23日舉行。

國民議會在7月初提前改選後，呈現極右翼國民聯盟（RN）、左派聯盟新人民陣線（NFP），及執政黨中間派三強鼎立局面，無一方擁有絕對多數，因此表示願意納入不同黨派的巴尼耶在籌組新政府上面臨不小困難。

除了馬克宏派與自家人右翼共和黨（LR）的壓力，以及極右翼的「監督」外，在國會選舉中獲得最多席次的左翼聯盟更斷然拒絕合作。

今天下午，上萬名法國民眾今天再度走上街頭，抗議馬克宏-巴尼耶政府，質問「投票有何用」。然而這次動員與9月7日全國示威相比起來，力道小得多。

內閣名單中，出任新歐洲與外交事務部長的，是原為歐洲權理部長，在這次內閣名單中獲晉升的巴霍（Jean-Noël Barrot）。40歲的他是自由主義經濟學者，來自基督教民主派的政治世家，其父親賈克．巴霍（Jacques Barrot）曾4度出任部長及歐盟執委會副主席。

38歲的國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）則因表現受軍方肯定而將繼續留任。費加洛報（Le Figaro）分析，在地緣政治局勢日益緊張的當下，這是總統府向軍方釋出的穩定訊號。

巴尼耶宣布內閣名單後，極右翼國民聯盟立即表達不滿。黨魁巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒體X上表示，這「新」政府是「重返馬克宏主義」，「而這正是人民透過民主機制兩度投票反對的」，並批評該政府「沒有任何未來」。

不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）也對新內閣不滿，稱其「既沒正當性也沒未來」，呼籲「儘早擺脫他們」。左派社會黨（PS）則批評，「這是反動的政府，是對民主的侮辱」。

左翼各黨與極右派目前看似都磨拳擦掌，等著對新政府投下不信任票。巴尼耶的新內閣恐怕才剛籌組，就注定面臨一場政治的腥風血雨。