法國新外長到位 曾評中國戰略武斷、欲擴張影響力

法國總理巴尼耶今晚宣布內閣名單，40歲的巴霍晉升出任外交部長。巴霍曾數次評論中國，表示要與北京對話，但不應聽之任之，且法國已意識到中國的武斷戰略，及擴張全球影響力的企圖。

在2週的等待後，法國新總理巴尼耶（MichelBarnier）終於在21日晚間宣布39人內閣名單。原為歐洲權理部長的巴霍（Jean-Noël Barrot）在今晚公布的新內閣名單中獲得晉升，將出任歐洲與外交事務部長。

40歲的巴霍出身自由主義經濟學者，自從今年2月出任歐洲權理部長後，曾數次針對歐中與法中關係回覆記者與議員。從巴霍的答覆中，可看出他希望避免與中國直接衝突，但也對中國在世界的影響力深感防備。

法國媒體「論壇報」（La Tribune）今年5月27日專訪巴霍，問及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）選擇獨自出訪北京，是否展示法德不同調。

巴霍回覆，法德兩國對北京抱持同樣目的，「繼續與中國對話，以避免任何升溫並談論全球重大議題。這個對話應該有所要求，因為我們都意識到中國武斷的戰略，想要擴張他在全球的影響力」。

今年5月27日，參議院針對外國影響力的調查小組邀請時任歐洲權理部長的巴霍參與聽證會。巴霍在會中強烈譴責俄羅斯大規模使用「前所未聞」的假新聞宣傳，「野蠻化國際關係」，同時點名中國等國採取一樣手段。

巴霍說，「莫斯科在資訊領域上持續侵略烏克蘭，試圖詆毀烏克蘭的反抗，並合理化俄國入侵。其他國家，如中國、土耳其和伊朗，都在這個領域上非常活躍」。

曾出任數位轉型權理部長的巴霍也在去年6月20日出席參議院TikTok調查委員會聽證會。他在會中指出，「TikTok就是中國企業」，必須透過「一般資料保護規則」（GDPR）保護歐洲公民使用者的資料隱私，並直言「TikTok仍未完全遵守GDPR」。

巴霍也堅定挺烏克蘭，曾於同一份「論壇報」專訪中指出，法國將長期支持烏克蘭，提供烏克蘭所需，以「對抗與反攻帝國主義的（俄國總統）蒲亭」，並表示將與芬蘭、立陶宛與愛沙尼亞並肩作戰，捍衛歐洲邊境安全。

法媒分析，巴霍在外交部的直接晉升，展現了總統與總理的「共存」，因為國際事務一般而言為總統馬克宏主導，巴霍的角色將能協調馬克宏與巴尼耶間的關係。

不過面對眼下詭譎多變的國際局勢，包括加薩走廊、俄烏戰爭、南海緊張，及以色列和黎巴嫩衝突等，巴霍勢必將謹慎處理這些極度敏感的外交議題。