颱風摩羯釀災 緬甸增至384人喪生
緬甸軍政府今天表示，摩羯（Yagi）颱風造成的死亡人數已攀升至384人，另有89人下落不明。
法新社報導，魔羯颱風橫掃越南北部、寮國、泰國和緬甸，引發洪水和土石流，造成數百人喪生。
根據緬甸軍政府資訊小組，截至今天，緬甸已有384人喪生、89人失蹤。
上週末，軍政府罕見請求外國提供援助，以協助應對這場天災。
聯合國（United Nations）警告，緬甸有多達88萬7000人受到颱風的影響。
聯合國人道事務協調廳（OCHA）今天表示，「受災最嚴重的地區狀況仍然很糟糕，房屋、家庭資產、水資源和電力基礎設施都遭到廣泛破壞。」
「道路、橋梁、通訊網絡、學校、公共服務設施、宗教場所、農作物和農田都受到嚴重破壞或完全倒塌。」
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