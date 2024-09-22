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日本石川大雨特報 東北至九州也將有強降雨

中央社／ 東京21日專電

以能登地區為主的日本石川縣今天降下破紀錄大雨，日本氣象廳對此發布「大雨特別警報」。氣象廳預估，到明天（22日）為止，日本從東北至九州可能出現打雷、下大雨情況。

日本放送協會（NHK）報導，受到鋒面、低氣壓影響，石川縣能登地區今天上午出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），輪島市觀測到降下100公釐以上的大雨。

日本氣象廳對石川縣的輪島市、珠洲市、能登町發布大雨特別警報，呼籲民眾做好最高級警戒。

日本氣象廳表示，到明天為止，由颱風變成的低氣壓逼近，日本從東北至九州可能出現打雷下大雨情況，呼籲這些地區的民眾嚴防土石災害、河川氾濫。

以日本海一側為主的地區持續下雨，今晚8時至9時的1個小時之間，長崎縣對馬市嚴原降下80公釐的大雨。

截至今晚10時的48小時降雨量，石川縣輪島市370公釐、新潟縣村上市的三面280公釐，都寫下氣象廳開始統計以來當地最高紀錄。

石川縣與山形縣、新潟縣發生土石災害的危險性非常高，有些地區已被發布土石災害警戒情報（資訊）。石川縣陸續發生河川氾濫情形。

鑑於雨災嚴重，石川縣政府今天決定讓能登半島5市町適用災害救助法，請求自衛隊派遣隊員協助。

日本防衛省（相當於國防部）今天表示，已從石川縣金澤市派出陸上自衛隊第14普通科連隊隊員前往災區。此外，航空自衛隊隊員也在輪島市內與警消一同搜救。

石川縣能登半島元旦發生強震後，陸上自衛隊出動救災部隊支援，8月31日結束這項救災行動，9月2日最後一支救援部隊才撤離。

目前能登地區雨勢已減弱，但日本氣象廳預估，鋒面將從日本海方向而來，在日本東北附近滯留。明天（22日）今年第14號颱風葡萄桑將變為溫帶低氣壓，以能登地區為首、從西日本到東北的廣泛地區可能出現打雷、下大雨的情形。

日本氣象廳預估到明天（22日）傍晚的24小時之間的降雨量，北陸地區為180公釐、四國地區250公釐、九州北部200公釐、東海與近畿、中國地方180公釐、關東甲信與九州南部150公釐、東北地方120公釐。

日本 自衛隊 雨量

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