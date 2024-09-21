深化印太合作！拜登敞開家門迎四方領導人 展現外交政策核心

（德國之聲中文網）美國總統拜登在其位於特拉華州威爾明頓的家中舉辦了一場具有特殊意義的「四方安全對話峰會」，接待了來自澳大利亞、印度和日本的領導人。這一私人住宅會議不僅象徵了拜登的個人外交風格，也展示了他對四國領導人的深厚關係。

選擇在家中舉行如此重要的國際會議，標志著拜登希望在卸任前鞏固與印太地區伙伴國的緊密合作，尤其是在應對中國影響力日益擴大的背景下。白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登此舉反映了他對與「四方」領導人之間建立的深厚私人關係的重視。

拜登自上任以來，始終將「四方安全對話」機制作為他外交政策的核心，希望通過加強與澳大利亞、印度和日本的合作，推動印太地區的穩定與安全。此次峰會的議題重點是地區海事安全合作，特別是在中國與菲律賓在南海發生多次衝突後，進一步加強四國的海岸警衛隊合作。

通過在自己家中接待這些國家領導人，拜登將這次峰會賦予了獨特的個人色彩。他在周五與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯進行了私人會晤，隨後將在周六與印度總理莫迪和日本首相岸田文雄進行雙邊會談。之後，四國領導人將齊聚拜登曾經就讀的高中，舉行正式會談和晚宴。這不僅是拜登卸任前的一次外交展示，也是他個人外交風格的體現。

拜登曾多次在總統任期內利用威爾明頓家中的私人空間進行休息和家人團聚，這次選擇在家中接待四國領導人也進一步展示了他的個人風格。盡管威爾明頓並非一個國際矚目的城市，但此次會議象徵著拜登希望在其余任期內鞏固「四方」伙伴關係，確保這一機制能夠在未來繼續運作。

此外，會議的討論將圍繞海事安全與中國的日益緊張的關係展開，尤其是中國在南海的活動所引發的爭端。白宮發言人強調，儘管會議重點關注中國，但此舉並非針對中國，而是為了促進國際法的實施與維護地區穩定。

拜登卸任後，「四方」機制的未來仍面臨挑戰，特別是在美國大選的不確定性背景下。然而，美國官員對該機制的延續性充滿信心，認為其將在未來繼續發揮重要作用，尤其是在應對印太地區的挑戰時。

這次峰會不僅是一次外交行動，也是拜登展示其總統任期成績的重要機會。他通過在家中接待這些領導人，試圖傳遞出一個信息：在全球挑戰面前，深厚的個人關係和強大的國際聯盟將是確保地區安全與穩定的關鍵。

(美聯社、法新社)

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