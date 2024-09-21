兄弟情破滅？韓媒曝金正恩稱大陸「宿敵」 怒下指示：不要看臉色

南韓中央日報20日獨家披露，北韓國家領導人金正恩據稱將中國大陸定為「宿敵」。

根據報導，中國大陸與北韓最近似乎出現了不尋常的跡象。多名北韓消息人士前一天表示，金正恩據了解「最近將加大對北（韓）施壓力道的中國稱為『宿敵』」，此前也曾於7月向駐陸外交官下了「不要看中國臉色」的指示，前述發言的意圖似乎跟當時的指示類似。

南韓中央日報指出，金正恩的發言在北韓勞動黨和人民軍組織內部進行系統性傳播，發揮了一種行動方針的作用，此次講話的具體背景和對象尚未獲得確認，但有可能是出自平壤對北京的抗議。據指陸方最近強化管制對北韓的走私行為，甚至扣押了金正恩使用的「1號物品」後拒絕返還。

根據報導，北韓近期實際上毫不掩飾對陸方的不滿，甚至未派外交使節參加主要國家都有出席的中國大陸官方慶祝活動。一位消息人士表示，「中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉行了人民解放軍建軍97周年招待會，但駐中北韓武官並未出席」。

中國大陸政府據報向北韓在內的所有駐在外國武官發出邀請函，南韓也獲得邀請，作為陸方血盟的北韓卻沒派代表與會。另一位消息人士表示，確認過北韓使館人員不僅沒在中國大陸境內的解放軍建軍招待會現身，也不參加海外多個陸方使館舉行的紀念活動。

金正恩過去也曾將中國大陸稱為「宿敵」，曾任南韓國情院第一與第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基範3月發表報告指出，金正恩曾在2015年初表示，「美國和日本是100年的宿敵，但中國是5000年的宿敵」，並且下達指示，「沒有中國也能生存下去，所以哪怕是一點小事，也不要做出任何讓步」。

韓基範解釋，中國大陸國家主席習近平上台後，在訪問北韓之前，先於2014年7月赴南韓國是訪問，金正恩認為此舉是一種「背叛行為」。