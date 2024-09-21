快訊

超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

缺席同學會…「楚留香」高妙思驚傳離世 親姊證實噩耗

聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟情破滅？韓媒曝金正恩稱大陸「宿敵」 怒下指示：不要看臉色

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張中國大陸新華社2019年6月20日公布的資料照片中，訪問平壤的中國大陸國家主席習近平（左）和北韓國家領導人金正恩（右）乘坐一輛敞篷禮車，向沿街民眾揮手致意。圖／美聯社
在這張中國大陸新華社2019年6月20日公布的資料照片中，訪問平壤的中國大陸國家主席習近平（左）和北韓國家領導人金正恩（右）乘坐一輛敞篷禮車，向沿街民眾揮手致意。圖／美聯社

南韓中央日報20日獨家披露，北韓國家領導人金正恩據稱將中國大陸定為「宿敵」。

根據報導，中國大陸與北韓最近似乎出現了不尋常的跡象。多名北韓消息人士前一天表示，金正恩據了解「最近將加大對北（韓）施壓力道的中國稱為『宿敵』」，此前也曾於7月向駐陸外交官下了「不要看中國臉色」的指示，前述發言的意圖似乎跟當時的指示類似。

南韓中央日報指出，金正恩的發言在北韓勞動黨和人民軍組織內部進行系統性傳播，發揮了一種行動方針的作用，此次講話的具體背景和對象尚未獲得確認，但有可能是出自平壤對北京的抗議。據指陸方最近強化管制對北韓的走私行為，甚至扣押了金正恩使用的「1號物品」後拒絕返還。

根據報導，北韓近期實際上毫不掩飾對陸方的不滿，甚至未派外交使節參加主要國家都有出席的中國大陸官方慶祝活動。一位消息人士表示，「中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉行了人民解放軍建軍97周年招待會，但駐中北韓武官並未出席」。

中國大陸政府據報向北韓在內的所有駐在外國武官發出邀請函，南韓也獲得邀請，作為陸方血盟的北韓卻沒派代表與會。另一位消息人士表示，確認過北韓使館人員不僅沒在中國大陸境內的解放軍建軍招待會現身，也不參加海外多個陸方使館舉行的紀念活動。

金正恩過去也曾將中國大陸稱為「宿敵」，曾任南韓國情院第一與第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基範3月發表報告指出，金正恩曾在2015年初表示，「美國和日本是100年的宿敵，但中國是5000年的宿敵」，並且下達指示，「沒有中國也能生存下去，所以哪怕是一點小事，也不要做出任何讓步」。

韓基範解釋，中國大陸國家主席習近平上台後，在訪問北韓之前，先於2014年7月赴南韓國是訪問，金正恩認為此舉是一種「背叛行為」。

北韓 南韓 習近平 金正恩

延伸閱讀

鬧翻了？金正恩怒指大陸是「宿敵」 韓媒揭關係生變原因

槍殺川普未遂嫌犯被起底！支持台灣、烏克蘭 邀金正恩作客

金正恩籲增強北韓核武力量 應對美國陣營日增威脅

北韓首公開濃縮鈾設施！金正恩要求增加濃縮鈾離心機 增加核武存量

相關新聞

兄弟情破滅？韓媒曝金正恩稱大陸「宿敵」 怒下指示：不要看臉色

南韓中央日報20日獨家披露，北韓國家領導人金正恩據稱將中國大陸定為「宿敵」。

台灣也入列！俄羅斯「價值觀敵對國家地區」名單曝光 歐盟僅2國未入選

俄羅斯政府20日發布價值觀與俄羅斯敵對的國家地區名單，總計47個國家地區，台灣入列。名單未納入中國

深化印太合作！拜登敞開家門迎四方領導人 展現外交政策核心

美國總統拜登在其位於特拉華州威爾明頓的家中舉辦了一場具有特殊意義的「四方安全對話峰會」，接待了來自澳大利亞、印度和日本的...

美國士兵越界擅入北韓 認逃兵罪判關1年刑滿獲釋

美國士兵金恩（Travis King）去年越界從南韓進入北韓，他的律師今天表示，金恩依認罪協議承認逃兵罪，被判處1年監禁...

遭印尼叛軍挾持18個月！紐西蘭38歲飛行員獲釋了

印尼警方21日發布聲明，在印尼遭到巴布亞（Papua）地區分離主義武裝分子劫持為人質逾18個月的紐西蘭飛行員梅滕斯（Ph...

日相岸田任內最後一次出訪 擬與澤倫斯基會談

即將卸任日本首相的岸田文雄，今天上午搭乘日本政府專機啟程赴美出席「四方安全對話」（Quad）峰會等活動，也正協調與烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。