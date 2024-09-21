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鬧翻了？金正恩怒指大陸是「宿敵」 韓媒揭關係生變原因

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
南韓媒體披露，北韓領導人金正恩近來稱中國是「宿敵」，並指示北韓駐中外交官「不要看中國臉色」。圖為大陸國家主席習近平（右）2019年6月訪問北韓，與金正恩（左）會談。圖／美聯社
南韓媒體披露，北韓領導人金正恩近來稱中國是「宿敵」，並指示北韓駐中外交官「不要看中國臉色」。圖為大陸國家主席習近平（右）2019年6月訪問北韓，與金正恩（左）會談。圖／美聯社

南韓媒體披露，北韓領導人金正恩近來稱中國是「宿敵」，並指示北韓駐中外交官「不要看中國臉色」，這可能與中國近來加強取締北韓走私有關，就連金正恩使用的物品也被扣。

南韓「中央日報」今天獨家報導，北韓與中國之間似乎出現不尋常跡象，多名北韓消息人士昨天告訴中央日報：「據悉，最近金正恩委員長將加大對北（韓）施壓力度的中國稱為『宿敵』。」

根據報導，金正恩今年7月也曾向北韓駐中外交官下令「不要看中國臉色」。

中央日報提到，金正恩稱中國是宿敵的具體背景和對象尚未確認，但很可能是出於北韓對中國感到不滿，因中國近期加強查緝北韓走私行為，甚至扣押金正恩使用的物品並拒絕返還。

報導內文寫道，北韓近期事實上毫不掩飾對中國的不滿，甚至未派外交使節參加南韓和主要國家有出席的中國官方慶典。

一位消息人士表示：「中國國防部今年7月31日在北京人民大會堂舉行了解放軍建軍97週年招待會，但駐中北韓武官並未出席。」

中央日報指出，據悉中國政府向北韓及各國武官團廣發邀請函，南韓同樣獲邀，然而身為中國盟友的北韓卻沒有派員與會。

另一名消息人士表示經確認，不僅是中國本土，北韓也沒有讓外交人員參加在海外多個中國大使館舉行的中國建軍紀念日活動。

金正恩往昔也曾稱中國是「宿敵」。曾任南韓國家情報院第一、第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基範在今年3月發表的報告談到，金正恩2015年初指出，美國和日本是百年宿敵，但「中國是5000年的宿敵」。

據稱金正恩還下達指示：「沒有中國也能生存下去，所以哪怕是一點小事，也不要做出任何讓步。」

根據韓基範，中國國家主席習近平2012年上台以後，還沒訪問北韓就先於2014年7月赴南韓進行國事訪問，金正恩認為此舉是「背叛行為」。

北韓 南韓 習近平 金正恩

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