美軍核動力潛艦進行補給 一度停留日本佐世保港
美國海軍核動力潛艦佛蒙特號（USS Vermont, SSN-792）為進行補給等作業，9月20日一度進入日本長崎縣佐世保港，這是美軍核動力潛艦今年首度進入該港，也是總計第454次。
日本長崎新聞報導，根據佐世保市政府接獲來自日本政府外務省的聯繫，佛蒙特號此次入港目的是「補給與維護」。
佛蒙特號9月20日上午10時15分進入佐世保港，從拍攝到的照片可以看到在港內浮出水面的佛蒙特號及一旁的相關船舶。佛蒙特號最後在停留約1小時10分後離港。
日本政府原子力規制廳進行輻射檢測，結果確認跟佛蒙特號入港前的數值屬「相同水準」。
長崎電視台報導，上次有美軍核動力潛艦進入佐世保港，是在約10個月前的2023年11月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言