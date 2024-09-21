美軍核動力潛艦進行補給 一度停留日本佐世保港

美國海軍核動力潛艦佛蒙特號（USS Vermont, SSN-792）為進行補給等作業，9月20日一度進入日本長崎縣佐世保港，這是美軍核動力潛艦今年首度進入該港，也是總計第454次。

日本長崎新聞報導，根據佐世保市政府接獲來自日本政府外務省的聯繫，佛蒙特號此次入港目的是「補給與維護」。

佛蒙特號9月20日上午10時15分進入佐世保港，從拍攝到的照片可以看到在港內浮出水面的佛蒙特號及一旁的相關船舶。佛蒙特號最後在停留約1小時10分後離港。

日本政府原子力規制廳進行輻射檢測，結果確認跟佛蒙特號入港前的數值屬「相同水準」。

長崎電視台報導，上次有美軍核動力潛艦進入佐世保港，是在約10個月前的2023年11月。