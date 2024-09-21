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斯里蘭卡總統大選登場 核心在擺脫經濟困境

中央社／ 可倫坡21日綜合外電報導

數以百萬計斯里蘭卡人今天投票選出新總統，這名未來領袖將必須在斯里蘭卡經歷數十年來最嚴重的財務危機後，提振國家疲弱的經濟復甦。

路透社報導，斯里蘭卡約有2200萬人口，其中超過1700萬人有資格投票。在這場競爭激烈的選舉中，候選人包括現任總統威克瑞米辛赫（RanilWickremesinghe）、主要反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa），以及近期在一次民意調查中領先的親馬克斯主義者迪桑納亞奇（Anura KumaraDissanayake）。

投票於清晨7時（台灣時間9時30分）開始，首都可倫坡（Colombo）的公民一早就在投票所外排隊，周圍有安全人員守衛。投票於下午4時截止，隨後開始計票。預計選舉委員會明天宣布當選人。

這是斯里蘭卡自2022年經濟因外匯儲備嚴重不足而陷入大幅衰退以來的首次選舉，當時斯里蘭卡甚至買不起燃料、藥物、烹飪用天然氣等進口必需品。

數以千計抗議群眾2022年走上可倫坡街頭，占領總統辦公室和官邸，迫使時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡後辭職。

在國際貨幣基金（IMF）29億美元的紓困計畫支持下，斯里蘭卡經濟一度有起色，但高昂的生活成本仍是許多選民最關注的核心議題。

雖然通貨膨脹率上月從70%的危險高點降到0.5%，預估2024年經濟也將出現3年來首度成長，但數以百萬計人民仍深陷貧窮和債務，許多人期待下一任總統能開創更美好的未來。

無論是誰贏得選舉，都必須確保斯里蘭卡繼續獲得國際貨幣基金計畫支持到2027年，好讓經濟邁向穩定成長、安撫市場、吸引投資人，並協助1/4人口脫離經濟危機造成的貧窮。

斯里蘭卡的排名投票系統允許選民投下3張優先選票。如果沒有候選人在第一輪投票中獲得50%的選票，將由前兩名票數領先者進行第2輪投票。分析師認為，鑒於這次選舉競爭相當激烈，很有可能需要第2輪投票。

投票 斯里蘭卡

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