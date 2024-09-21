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美國士兵越界擅入北韓 認逃兵罪判關1年刑滿獲釋

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國士兵金恩去年越界從南韓進入北韓。美聯社
美國士兵金恩去年越界從南韓進入北韓。美聯社

美國士兵金恩（Travis King）去年越界從南韓進入北韓，他的律師今天表示，金恩依認罪協議承認逃兵罪，被判處1年監禁，已刑滿獲釋。

法新社報導，金恩的律師羅森布拉特（FranklinRosenblatt）說，由於金恩表現良好且服刑已滿，已經獲釋。

金恩被控14項罪名，涉及他在2023年7月遊覽非軍事區時擅越南韓邊境進入北韓，以及先前一些其它犯行。

不過金恩只承認5項罪名，包括逃兵、襲擊1名士官，還有3項不服從軍官的罪名，這是軍事法官今天接受的認罪協議其中一部分。

羅森布拉特在聲明中表示：「根據認罪協議的條件，法官判處金恩1年監禁、降級為二等兵（E-1）、沒收所有薪資與津貼，並予以不名譽退伍。」

聲明寫道：「金恩已服完刑期且表現良好，現已獲釋並將返家。」

少校檢察官蒙哥馬利（Allyson Montgomery）在聲明中說：「軍事法庭今天的判決結果公平公正，反映了金恩犯行的嚴重性。」

金恩當時駐紮南韓，因酒醉於酒吧鬥毆後被關進南韓監獄，本應飛返美國出席紀律聽證會，卻走出首爾機場，參加非軍事區的觀光團，然後越過戒備森嚴的邊境，遭到北韓當局拘留。

北韓曾表示，金恩叛逃到北韓是為逃避「美軍的虐待與種族歧視」。不過北韓完成調查後，去年9月以非法侵入領土為由「決定驅逐」金恩。

北韓 南韓 金恩

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