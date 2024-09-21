印度政府欲設事實查核部門 法院駁回指違言論自由

印度中央政府欲修法設立事實查核部門，以杜絕假消息在網上瘋傳的歪風，但孟買高等法院認為設立該部門，將違反憲法給予人民言論、就業的自由，因此予以駁回。

印度中央政府2023年提出的資訊科技（IT）規則修正案，提議讓中央政府設立事實查核單位，並賦予相關權力，來辨識、揭穿在社群媒體上流傳的那些「虛假和具誤導性」的資訊。

今日印度（India Today）報導指，孟買高等法院的法官認為，修正案違反憲法中「法律之前人人平等」的宗旨，也對人民有言論和表達自由的保障有害，並違背人人可從事任何職業的規定。

孟買高院指，在沒有任何明確定義的情況下，對「虛假和具誤導性資訊」的陳述，是「模糊且不正確的」。在孟買高院這次提出這樣的見解後，此案將待最終裁決。

印度經濟時報（The Economic Times）報導指出，孟買高院表示，事實查核中心的規定，將讓個人和其他機構產生「寒蟬效應」，若不針對設立事實查核中心的新規採取行動，可能會導致社群媒體平台失去在法律訴訟時的「安全港」（safe harbor）。

孟買高院提到，設立事實查核中心的規定，沒有防止（權力）濫用的保障措施，因此他們駁回中央的提案。