聽新聞
0:00 / 0:00
遭印尼叛軍挾持18個月！紐西蘭38歲飛行員獲釋了
印尼警方21日發布聲明，在印尼遭到巴布亞（Papua）地區分離主義武裝分子劫持為人質逾18個月的紐西蘭飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）已獲釋。
CNN等報導，現年38歲的梅滕斯去年2月7日駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在巴布亞省的山區恩杜加（Nduga）後，遭到當地分離主義派武裝團體「西巴布亞民族解放軍」（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）綁架。
巴布亞聯合安全和平部隊指揮官、2024年和平行動負責人拉馬德尼（Faizal Ramadhani）表示，正優先透過宗教領袖、教會領袖、傳統領袖和TPNPB首腦喀哥亞 （Egianus Kogoya）近親牽線，以盡量減少傷亡並維護飛行員安全。
警方指出，梅滕斯已獲釋被接走，目前正在接受生理健康檢查，稍晚將召開記者會說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言