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遭印尼叛軍挾持18個月！紐西蘭38歲飛行員獲釋了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
在印尼遭到巴布亞省叛軍劫為人質逾18個月的紐西蘭飛行員梅滕斯（左二）已獲釋。美聯社
在印尼遭到巴布亞省叛軍劫為人質逾18個月的紐西蘭飛行員梅滕斯（左二）已獲釋。美聯社

印尼警方21日發布聲明，在印尼遭到巴布亞（Papua）地區分離主義武裝分子劫持為人質逾18個月的紐西蘭飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）已獲釋。

CNN等報導，現年38歲的梅滕斯去年2月7日駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在巴布亞省的山區恩杜加（Nduga）後，遭到當地分離主義派武裝團體「西巴布亞民族解放軍」（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）綁架。

巴布亞聯合安全和平部隊指揮官、2024年和平行動負責人拉馬德尼（Faizal Ramadhani）表示，正優先透過宗教領袖、教會領袖、傳統領袖和TPNPB首腦喀哥亞 （Egianus Kogoya）近親牽線，以盡量減少傷亡並維護飛行員安全。

警方指出，梅滕斯已獲釋被接走，目前正在接受生理健康檢查，稍晚將召開記者會說明。

印尼 解放軍

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