遭印尼叛軍挾持18個月！紐西蘭38歲飛行員獲釋了

一項新研究指出，自從交友軟體在美國流行以來，有更多美國人找教育程度、技能和收入與自己差不多的人當伴侶，但兩個高收入的人結合，使家庭收入更高，反之亦然，結果竟造成美國家庭所得不均更嚴重。

2024-09-21 11:30