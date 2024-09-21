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航班突現不速之客！乘客打開飛機餐驚見老鼠 北歐航空班機緊急改降

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
瑞典北歐航空公司18日一架航班驚現不速之客，有乘客發現一隻老鼠機上餐盒竄出後，飛機緊急迫降。路透
瑞典北歐航空公司18日一架航班驚現不速之客，有乘客發現一隻老鼠機上餐盒竄出後，飛機緊急迫降。路透

瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines，SAS）18日一架航班驚現不速之客，有乘客發現一隻老鼠機上餐盒竄出後，飛機緊急迫降。

BBC報導，涉事航班當時從挪威首都奧斯陸（Oslo）飛往西班牙馬拉加（Malaga），在乘客的機上餐盒突竄出一隻老鼠後，飛機被迫緊急改降至丹麥哥本哈根（Copenhagen）。

當時人在機上的博雷斯塔德（Jarle Borrestad）憶述，坐在他身旁的女子打開飛機餐餐盒後，一隻老鼠跑了出來。博雷斯塔德表示，乘客表現非常平靜，但他還是把褲管塞到襪子內，以免老鼠爬上他的腿。

北歐航空發言人施密特（Oystein Schmidt）向法新社說，此次改降符合程序，因為「毛茸茸的偷渡者」構成機上安全風險，乘客後續搭乘其他班機飛往馬拉加。

報導指，航空公司通常對「囓齒類動物」上機有嚴格限制，以避免電線被咬斷。施密特強調，「這種情況很少發生」，並稱公司已加強相關措施，確保類似狀況不會再發生。

這是一周以來第2起跟囓齒動物有關的旅行事件。本月14日，由於2隻松鼠闖入一列開往英國蓋特威克機場（Gatwick Airport）的火車，其中一隻更拒絕下車，導致火車停駛。

老鼠 餐盒

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