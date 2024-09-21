日相岸田任內最後一次出訪 擬與澤倫斯基會談

即將卸任日本首相的岸田文雄，今天上午搭乘日本政府專機啟程赴美出席「四方安全對話」（Quad）峰會等活動，也正協調與烏克蘭總統澤倫斯基會談。

日本放送協會（NHK）報導，此行是岸田卸任前最後一次出訪行程，已知正協調與同樣出席聯合國大會的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談。岸田表示，希望透過會談深入討論地區情勢及包括安理會改革的聯合國功能強化。

讀賣新聞報導，岸田為出席日美澳印「四方安全對話」峰會等活動，今天上午搭乘日本政府專機從東京羽田機場出發，此行還將出席聯合國大會相關活動。

岸田今天出發前在首相公邸受訪時說，「將對外分享日本對邁向和平、自由及富足世界未來的想法」。

岸田將在美國當地時間21日訪問總統拜登（JoeBiden）故鄉德拉瓦州，出席日美領袖會談及四方安全對話峰會。接著將轉赴聯合國大會召開地的紐約，預計22日參加相關活動「未來峰會」。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預計9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。