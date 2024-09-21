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馬來西亞人民運動集會 安華籲持續改革火焰

中央社／ 吉隆坡21日專電

馬來西亞人民公正黨昨晚舉行人民運動集會，紀念26年前「烈火莫熄」（Reformasi）運動，首相安華致詞時細數改革過程與未來願景，呼籲持續推動改革火焰，聽從人民聲音。

以「從烈火莫熄到昌明大馬」為主題的人民運動集會昨晚在武吉加里爾（Bukit Jalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行，逾萬人參與。

1998年9月20日，當時擔任副首相兼任巫統署理主席的安華（Anwar Ibrahim）因反抗當權者，結果遭控貪污罪等罪名逮捕入獄，人民公正黨（Parti KeadilanRakyat）於時隔26年後主導舉辦這場集會。

安華致詞表示，他昔日曾是一名囚犯，卻是「光榮的囚犯」，遭到殘酷與不公正的指控，但目前那些對過去歷史一無所悉的孩子們，竟淪為貪污腐敗者與盜賊的工具，還想成為英雄。

他並提醒參與集會的支持者說，請不要忽視這一點，「我如今已77歲，不僅相當成熟，也歷經許多事情，因此有責任要確保這把鬥爭的火焰在人民的聲音裡繼續燃燒」。

安華說，人民的聲音就是神聖的聲音，他聽到來自人民對改革期盼的呼喊聲音。

他在演講中不忘提醒在政府內擔任各項職務的官員們，莫忘人民公正黨奮鬥的核心價值，要讓人民真正了解獨立與自由的意義。

大馬媒體報導，公正黨副主席努魯伊莎（NurulIzzah binti Anwar）指出，將透過這次集會向社會各界展現當年這些推動改革的聲音，最終促成跨黨派合作，建立了團結政府，這次集會不僅回顧過去歷史，要讓所有人共同建設大馬為一個更有信心的國家，打造俾利於人民權益的未來。

對於這次人民運動集會，隆雪華堂青年團（KLSCAH Youth）團長李仕強（Kelvin Lee）今天告訴中央社，26年是一個很漫長時間，人民是健忘的，如果人民公正黨或安華仍惦記當初改革決心，讓人民感受他們沒有忘記初衷，這對當年沒有經歷這段歷史的年輕人仍有相當的意義。

他指出，烈火莫熄運動的確讓大馬政治發展產生很大轉變，過去1970或1980年代，並沒有太多馬來人會公開反對政府或提出不滿訴求，因此，烈火莫熄運動的確是一個很大的分水嶺，激起馬來人燃起對政治改革憧憬。

根據李仕強分析，即使安華執政一年多，但從人權議題角度，如今的昌明大馬政府並沒有達標準，從人民公正黨創黨、烈火莫熄運動或淨選盟運動等抗爭歷程相較，很明顯看到，並沒有落實當年於在野黨年代的抗爭與改革旗號，目前安華領導的政府對體制上改革仍裹足不前，未達當年承諾的政治改革決心。

昨晚活動逾萬人湧進亞通體育館，體育館內展示安華過去奮鬥的歷史看板，也有「給安華的一封信」留言板，讓支持群眾留下隻字片語，表達支持。安華激情且富有領袖魅力演說，讓支持群眾情緒達到最高點，高喊烈火莫熄口號。

運動 馬來西亞 體育館

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