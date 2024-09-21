墨西哥女總統將就職 美中競爭下謀求發展

墨西哥首位女總統薛恩鮑姆10月1日就職，美中競爭局勢下，墨國如何扮演關鍵角色，在兩大強權間找到平衡，成為重要課題。

新總統就職前夕，墨國近日一項司改議題引發示威。總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）卸任前簽署司法改革案，全國法官將由民選產生。

這項憲法改革不僅影響國內司法，更牽動與美國的經濟合作。墨美的經濟互動基於「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）框架，要求各國保持穩定司法系統和投資環境。這項司法改革可能削弱法官獨立性，引發美國企業對墨國司法環境的擔憂，影響長遠合作信心。

國內司改議題也影響墨美貿易，可見兩國經濟關係緊密。尤其在美中競爭下，美國企業正推動近岸外包（nearshoring）將製造業移回北美，降低對中國的依賴。

這趨勢下，墨西哥經濟可望獲益。墨西哥長期以較低的勞動成本、租稅獎勵優惠吸引企業。美中貿易關係緊張，提高了墨西哥吸引力，成為美國企業外包和製造業的首選。

貿易團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for aProsperous America）產業分析師拉波札（KennethRapoza）指出，墨國新總統薛恩鮑姆上任之後，在近岸外包、供應鏈重組的趨勢下，穩固與美國的經濟關係是重要課題。

針對司法改革影響外國投資者的信心，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）必須在推動國內改革的同時，確保外界能夠看到司法系統保持獨立；同時加強與美國的協調，主動與美國政府和商界密切溝通。

近幾年中國對墨西哥的經濟影響力日漸增加，每年投資金額達約2億美元，如比亞迪、臨工集團等大型中國企業，在墨西哥北部設立生產基地，利用墨西哥與美國的自由貿易協定，繞過美國對中國的商品關稅，將產品出口到美國市場。

薛恩鮑姆新政府上任後，如何拿捏與中國之間的經濟關係，將成為她施政的另一大挑戰。隨著中國投資增加，提供就業機會、促進經濟發展，薛恩鮑姆需要中國資本的同時，又要確保美國對於中資的影響力不會太擔憂。

分析師拉波札指出，薛恩鮑姆政府可能增加對外資的監督，尤其是涉及基礎建設和關鍵製造業，確保中資不會影響墨西哥的國家安全和經濟自主性。

拉波札的分析指出，墨國新政府外交上必須在美中之間找到平衡，一方面加強與美國的溝通，同時保持與中國的經濟合作，「保持墨西哥在國際舞台上的獨立性與靈活性至關重要」。

他認為，墨國新政府可能採取一種平衡且多元化的外交和經濟政策，利用中國投資的經濟機會，又確保與美國的長期合作不受影響。