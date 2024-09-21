馬德里10月起禁止共享電動滑板車 輪椅族鼓掌叫好

基於市民安全考量，西班牙首都馬德里決定自10月起全面禁止共享電動滑板車服務，3家業者共6000輛共享電動滑板車將自街頭清空，市府這項決議獲得行動不便的身障人士鼓掌贊同。

西班牙「20分鐘報」（20 minutos）報導，馬德里市政府日前決議禁止共享電動滑板車，於10月1日正式撤銷3家共享電動滑板車租賃公司包括Dott、Lime和Tier Mobility的營業許可。

這意味著每家業者2000輛，全城共6000輛的共享電動滑板車，10月起將自馬德里街頭全面清空。

馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（José Luis Martínez-Almeida）表示，由於業者未能遵守市府設定的規範以保障市民安全，市府未來也不打算發布新的許可證給其他營運商。

馬德里市政府說明，這3家電動滑板車租賃營運商未能達到市府在合約裡提出的2項要求：未採用GPS技術以防止租用者在禁區停車，也未能提供市府要求的區域分布和人車比例相關數據。

最嚴重的問題是，即使市府在各社區都規劃了電動滑板車停車格，許多租用者仍然我行我素隨處亂停在人行道上、路樹邊、甚至導盲磚上，既侵犯行人路權，也影響市容美觀。

此外，由於租用者騎上人行道的違法現象仍在發生，市府指責租賃公司不負責任，沒有向租用民眾宣導電動滑板車正確的使用方式和法定規範。

市府還補充道，業者們為租用者提供的保險涵蓋範圍也未達到市府規定。

基於種種「未達標」，市府決定終止馬德里的共享電動滑板車市場。

馬德里身障與器障人士協會（FAMMA）對市府的決議表達讚賞，協會指出，這是他們多年來不斷提出的訴求，批評「缺乏公德心的騎乘者把滑板車遺棄在人行道中間，造成行動不便者通行障礙，逼迫輪椅族不得不繞路而行」。

馬蒂內茲-艾梅達向馬德里市民保證，隨著公共電動自行車BiciMAD的服務擴展到全城21個區域，他不認為禁止共享電動滑板車會對市民的交通移動便利性造成太大的影響。