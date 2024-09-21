新加坡專家：英國宜尋求與菲律賓簽署相互准入協定

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）兩名研究員近日指出，有鑑於印太區域對英國國家利益的重要性，7月上台的英國工黨政府應更著力於這個區域，而不是傾向迴避。

研究員William Choong（鍾偉倫）和Eugene Tan在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表評論提到，對於試圖強化自身能力、以捍衛立基於規則的國際秩序的印太區域國家，英國有必要提供協助，其中一個很「划算」的方式，就是與菲律賓簽署相互准入協定（RAA）。

文章指出，日本陸續在2022年、2023年及今年7月與澳洲、英國和菲律賓簽定RAA。根據英日RAA，英國不需在日本部署常駐軍隊，但可與日本一同規劃執行規模更大、複雜度更高的軍事演訓，包括在各自的領土和領海範圍內、以及廣泛印太區域內。菲律賓在南海位居抵抗中國擴張第一線，且已與日本簽定RAA，英國進一步與菲律賓簽署類似協定並不牽強。

RAA允許雙方在對方領土部署武裝部隊。英國是第一個與日本簽定RAA的歐洲國家。

另一方面，除了既有與東南亞國家的海警訓練合作，英國也可考慮向菲律賓等區域夥伴提供海警船，這將符合英國工黨長期以來對國際發展合作的重視。

日本去年4月確立名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的對外援助新框架，以利在「政府開發援助」（ODA）模式之外，對外向理念相近國家提供裝備、技術、基礎建設等安全防衛支援，第一波鎖定菲律賓。William Choong和Eugene Tan認為，OSA是值得英國參考的區域發展與安全合作模式。

至於台灣海峽情勢，文章指出，儘管外界一般對英國能做出的直接軍事貢獻期待不高，英國政府仍需有較具前瞻性的思考和規劃，包括衡量在台海爆發衝突時，可能提供什麼樣的軍事資產。

作者提到，印太區域的地緣政治份量日增，法、德等歐洲大國因此陸續擬定印太戰略。不過，對東南亞許多關注區域安全情勢的人士來說，歐洲國家能貢獻多少軍事實力以強化嚇阻、提升區域安全穩定，仍是一大問題。

文章指出，考量區域安全環境的嚴峻程度，歐洲各國推出印太戰略還不夠，更需有具體的「硬實力」多方搭配運用。對某些政權而言，「硬實力」往往才是最有力的語言。作者引用蘇聯領導人史達林（JosephStalin）在第二次世界大戰期間對英國首相邱吉爾（Winston Churchill）說的話：「是教宗又如何？他手下有幾個師（一種軍事編制單位）？」