調查：71%英國民眾不信任中國 逾4成支持減少依賴

根據一項近日發布的民意調查結果，約71%英國民眾不信任中國是負責任的國際行為者，且有43%民眾支持減少對中國科技和資源的依賴。

標榜獨立、無政黨屬性的英國智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）自2019年起定期發布年度報告，根據民調結果分析英國大眾對全球事務及政府對外政策的看法，最新報告於19日發布。

民調採樣具代表性的2043名英國民眾，資料經過加權。調查執行時間為今年7月31日至8月5日。

整體而言，英國民眾對中國有明顯疑慮。調查結果顯示，僅13%英國民眾支持允許中國科技公司（例如TikTok）在英國營運，且僅8%英國民眾支持中國在英國發展基礎建設，包括核能發電廠和5G電信。去年則有15%英國民眾認為有必要與中國在科技和基礎建設領域合作。

不過，有25%的18至25歲英國民眾支持讓中國科技公司在英國營運，占比高於其他年齡族群。報告分析，這可能與年輕英國民眾使用中國科技產品較活躍、且更能從中獲益有關。

智庫的調查另試圖釐清，英國民眾認為英中互動應以哪些領域或議題為優先。

結果顯示，英國民眾認為「尋求減少對中國科技和資源的依賴」最重要。重要性排名第2的是「在應對氣候變遷等共同的全球挑戰尋求合作」；第3則是「就中國的人權紀錄提出挑戰」。

以上這3個領域都有接近或超過40%的英國民眾認為，應該是與中國接觸往來的優先關切或目標。值得一提的是，不到3成（26%）英國民眾支持強化中國在英國的經貿投資活動，且僅21%支持讓更多中國學生就讀英國的高等教育機構。

另外有13%英國民眾不支持政府與中國有任何接觸往來。

另一方面，面對區域局勢緊張，僅20%英國民眾支持政府部署安全防衛資源，以遏制中國在南海具侵略性的行為。報告未觸及台灣海峽情勢。

報告分析，民調結果顯示英國民眾在供應鏈、安全和人權事務對中國的疑慮特別深，但願意就共同面臨的挑戰進行一定程度的合作。

然而，支持與中國合作的英國民眾占比有下降趨勢，例如去年有28%的民眾對中國學生就讀英國高等教育機構表達支持，今年持相同意見者僅21%，是2021年以來最低點。

此外，有56%英國民眾認為，英國應減少與中國的貿易。不過，26歲至35歲、以及18歲至25歲這兩個年齡族群的英國民眾支持強化與中國的貿易關係。報告舉例，高達43%的26歲至35歲英國民眾支持增加與中國的貿易。

另一方面，儘管英國社會對中國依然存在疑慮，認為「中國崛起成為世界強權」對英國造成嚴重安全威脅的民眾減少。去年有39%英國民眾視中國崛起為英國面臨的最重大安全威脅之一，今年持此意見者占比下滑至27%。

調查請民眾勾選英國面臨的前3大安全威脅，結果顯示國際恐怖主義（50%）、俄羅斯持續的侵略作為（48%），以及來自其他國家的網路攻擊（39%）是最多人選擇的項目。

其中，對外來網攻和國際恐怖主義的關切明顯攀升；視外來網攻和國際恐怖主義為英國最重大安全威脅的民眾，去年僅分別為30%和34%，但今年分別上升9個和16個百分點。

考量近期關於中國惡意網路活動的英國媒體報導和資訊增加，即便視「中國強權崛起」為英國首要安全威脅的英國民眾減少，英國社會對外來網攻及其他潛在安全威脅的疑慮也可能影響對中國的觀感。