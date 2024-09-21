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菲律賓證實 暫不撤美飛彈系統

聯合報／ 國際中心／綜合報導
菲律賓國家安全顧問安約。 路透社
菲律賓國家安全顧問安約。 路透社

菲律賓國安顧問安約廿日證實，暫不會撤出美軍部署在菲國的泰風武器系統。北京已多次警告馬尼拉，讓美部署該系統不利中菲關係。

安約在菲國甲美地省對菲媒說，目前沒有將該系統撤出菲國境內計畫。至於撤出與否，將由菲美相互防禦理事會與安全接戰理事會做決定。泰風屬中程能力陸基飛彈發射系統，能搭載標６和戰斧飛彈，一旦部署在呂宋島北部，射程可涵蓋中國大陸東南沿岸及其南海島礁。

安約說，菲律賓需要該系統訓練軍隊，菲方有意購置該系統，因此須先讓官兵熟悉操作。對北京反應，他強調菲國主權獨立，有自己的外交政策，「沒人可下令菲律賓該怎麼做」。

北京 菲律賓 飛彈

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