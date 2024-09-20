日本反華情緒高漲？男童深圳遇襲亡 斷交、禁旅遊衝上X熱搜

中國深圳日本人學校一名10歲日本男學生9月18日遭歹徒持刀傷害不幸離世，再加上較早前東京靖國神社石柱不止一次被人塗鴉，以及蘇州6月也發生中國男子持刀襲擊日本母子的事件，日本社會瀰漫的反華情緒日益高漲，「斷交」、「禁止旅遊」與「撤離勸告」等等詞彙19日一度衝上日本X（前稱Twitter）流行趨勢。

深圳日本人學校一名10歲男學生18日在與家人步行上學途中，遭遇疑犯鍾某持刀行兇，最終經搶救無效身亡。這單案件發生於九一八事變紀念日，但尚未清楚事件是否與中國「仇日」情緒有關。

包括《日刊體育》在內日媒19日報導，這一連串事件點燃日本大批網友的怒火，讓「斷交（国交断絶）」、「禁止旅遊（渡航禁止）」、「撤離勸告（退避勧告）」等詞彙今日衝上日本推特趨勢。

許多日本網友怒轟「政府應馬上向在中國的日本人發布撤離勸告」、「應該上調對中國旅遊警示，禁止日本民眾前往中國」、「為防止中國人在日本傷害日本人，應該盡快停發簽證」、「中國人這麼討厭日本人，乾脆斷交算了」。不少日本網友也痛批日本政府無能，遇到這種事情「只會說遺憾」。

日本創作歌手ASKA於19日推文稱，他知道深圳男童遇襲身亡的事件，也知道有網上有反日情緒的影片，但他也看到在刺殺現場放置花束的人也是中國人。

ASKA認為，現在世界正處於第三次世界大戰爆發的前夕，相信只有亞洲人才能改變「下一場戰爭將在亞洲爆發」的命運。

ネットで「中国と国交断絶」を唱える人たちがいる。

深圳で起こった日本人児童刺殺事件の事も、反日感情を示す動画の存在も知ってる。

しかし、その刺殺現場に花束を置いたのも中国人だった。

今、第三次世界大戦突入直前。

「次の戦争はアジア」というシナリオを書き換える事ができるのはアジア人。 — ASKA (@ASKA_Pop_ASKA) 2024年9月19日

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文章授權轉載自《香港01》