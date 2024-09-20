快訊

最大震度4級！日本愛媛縣發生規模4.7淺層地震 無需擔心海嘯

沒買火車單車票遭攔…7旬翁沒趕上車 竟用單車衝撞還怒掐站務員脖子

憲法法庭判死刑「有條件合憲」 法務部：沒有釋放人犯的問題

聽新聞
0:00 / 0:00

日本反華情緒高漲？男童深圳遇襲亡 斷交、禁旅遊衝上X熱搜

香港01／ 撰文：洪怡霖
圖為日本街道人潮。 歐新社
圖為日本街道人潮。 歐新社

中國深圳日本人學校一名10歲日本男學生9月18日遭歹徒持刀傷害不幸離世，再加上較早前東京靖國神社石柱不止一次被人塗鴉，以及蘇州6月也發生中國男子持刀襲擊日本母子的事件，日本社會瀰漫的反華情緒日益高漲，「斷交」、「禁止旅遊」與「撤離勸告」等等詞彙19日一度衝上日本X（前稱Twitter）流行趨勢。

深圳日本人學校一名10歲男學生18日在與家人步行上學途中，遭遇疑犯鍾某持刀行兇，最終經搶救無效身亡。這單案件發生於九一八事變紀念日，但尚未清楚事件是否與中國「仇日」情緒有關。

包括《日刊體育》在內日媒19日報導，這一連串事件點燃日本大批網友的怒火，讓「斷交（国交断絶）」、「禁止旅遊（渡航禁止）」、「撤離勸告（退避勧告）」等詞彙今日衝上日本推特趨勢。

許多日本網友怒轟「政府應馬上向在中國的日本人發布撤離勸告」、「應該上調對中國旅遊警示，禁止日本民眾前往中國」、「為防止中國人在日本傷害日本人，應該盡快停發簽證」、「中國人這麼討厭日本人，乾脆斷交算了」。不少日本網友也痛批日本政府無能，遇到這種事情「只會說遺憾」。

日本創作歌手ASKA於19日推文稱，他知道深圳男童遇襲身亡的事件，也知道有網上有反日情緒的影片，但他也看到在刺殺現場放置花束的人也是中國人。

ASKA認為，現在世界正處於第三次世界大戰爆發的前夕，相信只有亞洲人才能改變「下一場戰爭將在亞洲爆發」的命運。

延伸閱讀：

日本召見中國駐日大使　對深圳日本人學校學生遇襲表關切

10歲日本籍男童深圳遇襲身亡 外交部強調是個案：遺憾和難過

文章授權轉載自《香港01》

X 斷交 日本 深圳

相關新聞

最大震度4級！日本愛媛縣發生規模4.7淺層地震 無需擔心海嘯

日本TBS新聞20日報導，當地時間晚上9時22分左右，在愛媛縣觀測到最大震度4的「較強地震」。

日本反華情緒高漲？男童深圳遇襲亡 斷交、禁旅遊衝上X熱搜

中國深圳日本人學校一名10歲日本男學生9月18日遭歹徒持刀傷害不幸離世，再加上較早前東京靖國神社石柱不止一次被人塗鴉，以及...

駭客開價32萬元售個資！印尼600萬人個資疑外洩 總統佐科威也遭殃

一名網路駭客聲稱取得600萬名印尼納稅人編號（NPWP），並以1萬美元（約新台幣32萬元）在網上販售這些個資，包括納稅人...

不理大陸警告！菲律賓國安顧問：暫不撤美軍中程飛彈系統

菲律賓國家安全顧問安約今天證實，暫時不會撤出美國部署在菲國的「泰風武器系統」；大陸曾多次警告菲律賓，允許美國部署泰風武器...

深圳日僑學校男童遇刺亡 日本外務省擬派高層赴陸

大陸深圳日僑學校一名男童近日在上學途中遭人持刀刺傷後身亡，日本外務大臣上川陽子今天透露，正評估派遣外務省高層赴大陸；日本...

馬利首都遭聖戰士攻擊逾70人喪生 多年來首見恐打擊軍政府

維安消息人士今天表示，馬利首都巴馬科爆發憲兵訓練中心和機場遭到聖戰士攻擊的事件，造成70多人死亡、200人受傷，成為近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。