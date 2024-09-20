美軍F-22戰機單側發動機熄火 迫降沖繩嘉手納基地

部署於日本沖繩縣美軍嘉手納基地的一架F-22匿蹤戰機，今天中午12時25分左右在飛行途中因為單側發動機熄火，而迫降嘉手納基地。

「沖繩時報」報導，這架戰機當時似乎於沖繩本島周邊空域進行訓練，因為其中一具發動機停擺，在空中宣告緊急事態後，迫降消防人員待命的跑道，目前仍不清楚詳細的事發原因。

為了配合嘉手納基地汰換F-15戰機，美國軍方因此暫時部署這架F-22戰機在沖繩。每架F-22戰機要價超過400億日圓（約新台幣90億元），該戰機已經停產。

報導指出，駐防於嘉手納基地的F-22戰機偶爾會發生故障問題，並緊急降落。