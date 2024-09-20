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駭客開價32萬元售個資！印尼600萬人個資疑外洩 總統佐科威也遭殃

中央社／ 雅加達20日專電
印尼總統佐科威。 路透社資料照
印尼總統佐科威。 路透社資料照

一名網路駭客聲稱取得600萬名印尼納稅人編號（NPWP），並以1萬美元（約新台幣32萬元）在網上販售這些個資，包括納稅人身分證字號、電子郵件、電話號碼等。連印尼總統佐科威和他的兩個兒子個資都遭洩露。

自稱Bjorka的駭客18日在駭客論壇BreachForums以1萬美元販售印尼600萬名納稅人個資，名單包括佐科威（Joko Widodo）和他的兒子吉伯朗（GibranRakabuming Raka）、卡桑（Kaesang Pangarep），以及多名部會首長。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，遭洩露資訊包括納稅人身分證字號、地址、電子郵件、電話號碼等。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，已要求稅務總局（DJP）調查，將召開記者會公布調查結果。

時代報（Tempo）報導，佐科威今天表示，須採取措施以防止或減少資料外洩。他說：「不僅是印尼，許多國家的資料也經歷類似個資外洩的情形。重點是要盡快做出處置，緩解事件惡化。」

印尼網路安全專家阿方斯（Alfons Tanujaya）表示，遭洩漏的資訊似乎是真實的。他呼籲民眾保持警惕，因這次個資外洩可能引發潛在的犯罪行為。

他指出，其中一項風險是與稅務有關的詐騙。詐騙犯可能使用遭外洩的資料，假冒稅務官員。

阿方斯說：「人們可以冒充稅務官員，用精確的個資聯繫你，並聲稱你有欠稅需支付。若不想支付，他們可能會嘗試與你談判。」

個資 印尼 網路攻擊 資安 駭客

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