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不理大陸警告！菲律賓國安顧問：暫不撤美軍中程飛彈系統

中央社／ 馬尼拉20日專電
菲律賓國家安全顧問安約。 路透社
菲律賓國家安全顧問安約。 路透社

菲律賓國家安全顧問安約今天證實，暫時不會撤出美國部署在菲國的「泰風武器系統」；大陸曾多次警告菲律賓，允許美國部署泰風武器系統，不利於本已緊張的菲中關係。

安約（Eduardo Ano）今天在甲美地省（Cavite）接受菲國媒體記者詢問時答覆，目前沒有把「泰風武器系統」（Typhon Weapons System）撤出菲境的計畫。

他補充，是否撤出泰風武器系統，將由菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）來做決定。

安約指出，菲律賓目前需要泰風武器系統，作為軍隊訓練之用，菲律賓有意購買這套系統，因此必須先讓士兵熟悉操作。

被問及何時撤出泰風武器系統？安約表示，目前暫無時間表。

美軍今年4月為了年度「堅盾」（Salaknib）聯合軍事演習，而把泰風武器系統部署到菲律賓呂宋島北部未被透露的地點。

泰風是一套中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land AttackMissile），若部署在呂宋島北部，射程可及大陸東南沿岸以及在南海的軍事基地。

大陸外交部曾多次譴責華府此舉加劇地緣對抗，並讓中菲緊張情勢升高。對此，安約表示，菲律賓是獨立國家，有自己的外交政策，沒有人可以命令菲律賓該怎麼做。

安約補充，菲律賓與美國簽有共同防禦條約（MDT），菲律賓需善盡作為美國安全夥伴的責任，而且泰風武器系統的部署，對菲律賓也有好處。

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