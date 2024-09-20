馬利首都遭聖戰士攻擊逾70人喪生 多年來首見恐打擊軍政府

維安消息人士今天表示，馬利首都巴馬科爆發憲兵訓練中心和機場遭到聖戰士攻擊的事件，造成70多人死亡、200人受傷，成為近年來傷亡人數最多的攻擊事件之一。

法新社報導，專家指出，巴馬科（Bamako）17日發生的攻擊事件是多年來首見，對執政的軍政府造成沉重打擊。

儘管聖戰士多年來橫行馬利，但這場造成重大傷亡的攻擊事件，已讓外界開始檢視軍政府的軍事策略，軍政府聲稱安全情勢仍在掌控之下的說法同樣遭到質疑。

向來與蓋達組織（Al-Qaeda）有往來的「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）聲稱犯下這次攻擊行動，這在馬利引起了普遍的震驚與譴責。

許多馬利人在社群媒體要求對他們所認為的安全漏洞究責。

不願透露姓名的維安消息人士表示，17日的襲擊已造成77人死亡、255人受傷。

經過驗證的1份官方機密文件顯示，死亡人數約100人，其中81名受害者的身分已確認。

馬利參謀總部17日晚間承認「有一些人喪生」，特別是憲兵訓練中心的人員。

迄今為止，馬利軍政府並未透露任何安葬安排，也未提及針對攻擊採取的未來因應措施，昨天的內閣會議紀錄也隻字未提。

「伊斯蘭和穆斯林支持組織」聲稱其數十名戰士發動攻擊造成敵方「數百人」傷亡，其中包括俄羅斯準軍事組織瓦格納集團（Wagner）的成員。

這場攻擊發生的前一天，由軍政府領導的馬利、尼日和布吉納法索所成立的沙赫爾國家聯盟（Alliance ofSahel States, AES）成立滿一週年。

這3個國家自2020年來發生一連串政變後，一直處於軍事統治，已與前殖民統治者法國斷絕關係，並在軍事和政治上轉向包括俄羅斯在內的其他夥伴。

馬利某些地區幾乎每天都會發生攻擊事件，但首都巴馬科通常不會。

自2012年以來，馬利這個西非國家一直受到隸屬蓋達組織和伊斯蘭國（Islamic State）不同派系的蹂躪。