深圳日僑學校男童遇刺亡 日本外務省擬派高層赴陸

大陸深圳日僑學校一名男童近日在上學途中遭人持刀刺傷後身亡，日本外務大臣上川陽子今天透露，正評估派遣外務省高層赴大陸；日本駐中大使金杉憲治昨天說，已見過死者家屬。

位於大陸廣東省的深圳日本人學校一位10歲男童9月18日上學途中被一名44歲大陸男子持刀刺傷，男童經過搶救後，仍於19日凌晨身亡。大陸外交部發言人林劍在案發當天說明，44歲犯嫌已經落網。

日本「朝日新聞」報導，消息人士指出，日本官方正在協調外務省副大臣近期訪中。

上川陽子今天於記者會強調，行政部門正評估保護當地僑民安全的措施。她也表示，「將與文部科學省合作，參考日本國內的維安措施，迅速評估能做的事項」。

內閣官房長官林芳正今天也於例行記者會說道，中方已經說明會盡最大努力確保包含日本人在內的外國人安全。林芳正還提到，「將持續強烈要求大陸充分說明事實關係，以及確保兒童安全」。

共同社中文網報導，案發之後，身亡男童就讀的日本人學校周邊昨天已加裝監視器。報導推測，這可能是日方要求加強維安之後，大陸相關單位可能希望藉由此舉顯示迅速採取行動因應。

根據日本駐大陸大使館發布的消息，大陸外交部副部長孫衛東昨天在跟日本駐中大使金杉憲治的電話會談中，表示此案是有前科人士犯下的個案。不過中方尚未公布犯嫌的作案動機和案件詳情。

金杉憲治於案發之後前往深圳，昨天向媒體透露已經與男童的家屬會面並表達慰問之意。他還會晤深圳市副市長羅晃浩，要求確保日僑安全及加強日本人學校的維安工作。金杉也要求查明案件真相，並跟日方共享訊息。

身亡男童就讀的學校本週停課，下週將以線上方式授課。