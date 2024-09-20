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美台國防工業會議將舉行 主辦單位電郵遭駭未遂…駭客身分待釐清

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美台商業協會電子郵件系統遭駭客攻擊未遂。 情境示意圖／Ingimage
美台商業協會電子郵件系統遭駭客攻擊未遂。 情境示意圖／Ingimage

美國之音」今天報導，主辦2024年美台國防工業會議的美台商業協會（US-Taiwan Business Council）電子郵件系統遭駭客攻擊未遂，幕後攻擊者身分尚待確定。

美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense IndustryConference）將於本月22日到24日在美國賓夕法尼亞州費城舉行。

「美國之音」報導，總部在喬治亞州亞特蘭大的網路安全公司Cyble於13日宣布發現一起針對這場會議的網路攻擊行動，駭客利用一個惡意文檔執行攻擊，以躲避偵測來取得敏感資料。

Cyble研究情報實驗室表示，這次網攻涉及一個偽裝成美台商業協會登記表的文件格式PDF壓縮檔，檔案一旦被打開，即可留下誘餌指令以便持續攻擊。

美台商業協會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）在電郵中告訴美國之音，惡意檔案來自一名疑似與會者的電郵，看似是為台灣某知名公司工作的人。她說，通常每年會議前後都會遭到數次類似攻擊。

她還說，協會遭受的網攻不像2017年之前那麼頻繁，但次數仍多到讓協會對電郵和文件相當謹慎。

至於網攻來源，馬珞丹不願猜測，僅說「就像其他人注意到的，可以合理認為是中華人民共和國發動這種攻擊，因為這符合地緣政治局勢。基於這場會議的主題，若真如此我也不覺得驚訝，但要確切指明是誰發動這樣的攻擊總是很難」。

Cyble在報告中指出，大陸駭客攻擊台灣已有充分證明的歷史，但還無法認定這次美台國防工業會議遭受網攻的幕後來源。

美台國防工業會議今年議程包括台灣海峽面對灰色地帶威脅的局勢、對區域盟友應對威脅能力的評估、台灣遏阻能力的需求等，也將討論11月美國總統大選對美台關係的影響。

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