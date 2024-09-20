菲律賓再派海防艦赴仙賓暗沙 持續抗陸宣示主權

繼5天前撤回部署在南海仙賓暗沙的唯一公務船之後，菲律賓海岸防衛隊已派遣另一艘船艦前往，以在與大陸對抗之際持續宣示主權。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天在甲美地省（Cavite）出席活動時向堵訪的媒體記者說，海防隊已經派艦前往仙賓暗沙（Sabina Shoal），但因天候惡劣暫時在中途躲避風浪。

安約並未透露這艘船艦的細節以及目前在停泊在何處，僅強調菲律賓軍方、海防隊、漁業部將持續派船到「西菲律賓海」（West Philippine Sea），共同捍衛國家主權及領土完整。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局對於南海菲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區；菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享這片海域的資源。

菲律賓4月中旬派遣海防隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）長駐仙賓暗沙，監控大陸是否有填海造島的行為。但在中方多次阻斷運補行動且直接衝撞之後，馬格巴努亞號已於9月15日撤回母港。

仙賓暗沙近月來成為菲中兩國在南海的新衝突點，雙方船艦發生多次衝撞。

由於菲律賓撤回馬格巴努亞號之前，沒有先派其他船艦更替，外界擔心將重蹈黃岩島對峙事件的覆轍。安約表示，菲中兩國在仙賓暗沙並沒有高度對峙，且兩國外交部持續對話，都有降低緊張的意願，兩事件不宜相提並論。

2012年，菲中公務船在黃岩島對峙，菲中在美國協調下達成同時撤船的「口頭協議」，但根據菲國外交官的說法，菲方撤離後，中方船艦卻違約進駐黃岩島潟湖，菲國就此失去了黃岩島的控制權。

媒體詢問是否有和白宮安全顧問蘇利文（JakeSullivan）討論過仙賓暗沙緊張局勢？安約答稱，兩人最近的對話是在8月20日，但雙方幕僚人員幾乎是每天都有聯繫。

安約說，蘇利文8月下旬訪問大陸時，有向中方轉達了菲律賓對南海爭議的想法和立場。

被問及菲律賓是否考慮要求美國在西菲律賓海護航？安約說，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示要靠自己，而且菲方也不希望因第3者的加入而升高緊張。

安約補充，菲律賓已調整在西菲律賓海巡邏的策略，但同樣未透露細節。