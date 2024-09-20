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美肯塔基州警長法院內爆口角 開槍擊斃法官被捕

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國官員說，肯塔基州鄉下地區一名警長今天遭到逮捕，他遭控在法院與一名地區法院法官發生爭執後，開槍將他擊斃。

路透社報導，肯塔基州警察局在聲明中表示，54歲的地區法院法官馬林斯（Kevin Mullins）在列徹爾郡法院（Letcher County Courthouse）內遭射殺，43歲的列徹爾郡警長史汀斯（Mickey Stines）則在法院內遭到逮捕。

警方沒有提供這起槍擊案的動機。史汀斯遭控一項一級謀殺罪。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在社群媒體平台X上表示：「這個世界有太多暴力了，我禱告有一條通往更美好明天的道路。」

肯塔基州檢察長柯爾曼（Russell Coleman）在社群媒體寫道，他的辦公室將與特別檢察官合作偵辦此案，「我們將全面徹查並伸張正義」。

肯塔基法院（Kentucky Court of Justice）在社群媒體上寫道，法院「得知列徹爾郡今天發生一起悲劇事件」，將全力支援州警的調查工作。

根據「山鷹報」（The Mountain Eagle）在法院的報導，史汀斯走進這位法官的外部辦公室，跟法庭職員說他需要跟馬林斯單獨談話。之後，兩人關上內部辦公室的門，接著就聽到槍聲響起。山鷹報報導，史汀斯最後高舉雙手走出辦公室，並向警方自首。

社群媒體 辦公室

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