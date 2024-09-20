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四方會談期間 澳洲將向莫迪提出印度間諜議題

中央社／ 雪梨20日專電

澳洲總理艾班尼斯今天表示，在美國「四方安全對話」（Quad）峰會期間，他將向印度總理莫迪（Narendra Modi）提出有關印度間諜活動的議題。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天於費城接受訪問時，針對是否會與莫迪討論印度間諜問題表示，他會以外交手段進行討論，並強調澳洲與印度的關係依然非常穩固。

他提到，除了討論間諜議題外，還將與莫迪商談兩國的「全面經濟合作夥伴關係」（ComprehensiveEconomic Partnership），並強調雙方經濟關係日益增強，特別是澳洲印度裔社群的蓬勃發展。

艾班尼斯說，莫迪連任後，他曾致電祝賀，但是否已經提出間諜問題，他僅表示，「我會私下提出，這是我們處理外交問題的方式，我將繼續這樣做。」

2021年，澳洲安全情報組織（Australian SecurityIntelligence Organisation，ASIO）總監勃吉斯（MikeBurgess）首次提及在澳洲發現間諜活動，但未透露背後涉及的國家。後來媒體披露，該間諜來自印度。

勃吉斯指出，這些間諜與澳洲的現任和前任政客、外國大使館及州警察局建立了有針對性的聯繫，並嚴密監視澳洲的印度裔社群。

今年5月，澳洲媒體報導，澳洲安全情報組織於2020年驅逐了印度政府在澳洲的「間諜巢穴」（nestof spies），當時有數名印度官員被莫里森（ScottMorrison）政府驅逐出境。這些間諜被指控試圖竊取有關國防、機場安全及貿易關係的機密資訊，並密切監視居住在澳洲的印度僑民。

印度 澳洲 間諜

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