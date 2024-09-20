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賓士調降全年財測 怪中國景氣疲弱 影響高端豪車銷售

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
賓士調降全年財測。美聯社
賓士調降全年財測。美聯社

豪車品牌賓士（Mercedes-Benz）調降全年財測，理由是在中國大陸的業務急遽惡化。這顯示德國面臨艱鉅挑戰的工業遭遇最新打擊。

賓士集團19日表示，預期全年在銷售方面經調整後的回報率在7.5%至8.5%之間，低於先前預期的10%至11%。該公司現在預期，息稅前獲利將「明顯低於」前一年的水準。

賓士表示：「這是由總體經濟環境的進一步惡化所引發，尤其是在中國大陸。」「中國大陸的國內生產毛額（GDP）成長進一步失去了動力，此時消費走弱、房地產行業持續低迷。這影響了在中國的整體銷量，包括在高端市場的銷售。」

上述獲利示警是德國工業面臨的最新挫折，此前，工業已遭遇俄羅斯切斷廉價天然氣供應的衝擊。歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）正準備首度在德國境內關閉工廠，BMW近期也調降全年獲利預估，部分歸咎於電動車銷售疲軟。

對賓士而言，高階豪車銷售疲軟，意味著其高價豪車策略承受一大重擊，該策略原本能夠為協助賓士轉型全電動車提供資金。此外，市場原先也認為兼容並蓄的中國市場會是賓士能在其他地方複製業務策略的樣板。然而，賓士的最新電動車在中國大陸的反應平平，而且較年輕的消費者轉向購買本土品牌，主要認定車內數位及娛樂系統技術比賓士等高檔德國品牌更優。

德國 電動

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