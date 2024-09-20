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澳洲能源爭議 報告：若採核電 家庭電費年漲1.4萬

中央社／ 雪梨20日專電

澳洲朝野因能源議題持續爭論。能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）今天發佈報告指出，若採用反對黨提出的核電計畫，澳洲家庭每年電費將增加665澳元（約新台幣1萬4473元）。

澳洲明年5月即將舉行大選，能源議題成為焦點。朝野對2050年達成淨零目標手段存在分歧，執政的工黨政府排除了發展核電的可能性，而反對黨聯盟則由黨魁達頓（Peter Dutton）領銜提議，自2035年起建設7座核電廠，作為替代能源政策的一部分。

根據IEEFA的報告，若澳洲採用反對黨的核電計畫，典型家庭每年電費將增加665澳元。用電較多的家庭，像是四口之家，電費增幅可能達到972澳元（約新台幣2萬1168元）。

報告還參考了美國、英國、芬蘭和法國等國的案例，評估核電計畫對不同地區電費的影響。結果顯示，核能發電的成本將是澳洲東部目前發電成本的1.5到3.8倍。

IEEFA首席分析師波以爾（Johanna Bowyer）表示，報告分析了核電計畫對澳洲四大洲和不同規模家庭的影響。她指出，四口之家平均每年電費將增加972澳元，而五人或以上家庭則會增加1182澳元（約新台幣2萬5725元）。她強調，在當前的生活成本危機中，電費上漲對家庭而言是個重大負擔。

能源諮詢公司Green Energy Market董事艾迪斯（Tristan Edis）表示，實際的電費增幅可能比報告模擬的更高。他指出，澳洲核能能力非常有限，報告中參考的國家都是擁有成熟核工業的國家。

艾迪斯強調，反對黨的核電計畫不太可能成為澳洲現實的解決方案，除非獲得大量政府補貼，否則電費將大幅上漲，才能使核電廠成為商業上可行的投資。他補充，核電經常被誤認為具成本效益，但其建設成本和時間常被嚴重低估。

此前，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）和澳洲能源市場調度中心（AEMO）於今年5月共同發佈的GenCost發電報告指出，與核電相比，再生能源的發電成本更低。

反對黨能源發言人歐布萊恩（Ted O’Brien）批評該報告膚淺且有缺陷，並表示反對黨將在大選前公佈成本計畫。他認為，這類報告經常挑選最壞的情境進行分析，並假裝這是常態。

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