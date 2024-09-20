星總理籲小國合作強化多邊體制 捍衛國際法原則

地緣政治競爭加劇，新加坡總理黃循財表示，在大國競爭中，保護主義抬頭，若持續下去將為小國帶來不穩定的環境，因此小國必須合作、強化多邊體制，捍衛國際法原則。

第79屆聯合國大會10日拉開序幕，美國智庫國際和平研究所（International Peace Institute）與新加坡拉惹勒南國際研究院（RSIS）19日發布「小國與多邊主義的未來」（Small States and the Future ofMultilateralism）報告。

新加坡總理黃循財在發布會的預錄致詞中表示，小國必須合作維持多邊體制，以擴大在國際上的生存空間，對於小國而言，一個以國際法為基礎、強大且有效的多邊體系，不僅是有利的，而是攸關小國的生存。

他說，如果沒有一個基於規則且平等對待各國的秩序，小國面臨的風險將急劇上升，墜入一個由權力主宰正義的世界、由叢林法則統治的世界，強權即是公理，將破壞小國賴以保護自身利益的根本原則，包括主權、領土完整和政治獨立。

「對小國來說，世界正變得更加危險」，他表示，在大國競爭中，保護主義抬頭，如果這樣的趨勢持續下去，將為小國帶來不穩定的環境，「我們將面臨越來越大的選邊站壓力，我們會容易受到經濟脅迫、政治干預或安全威脅」，因此，小國更應該共同強化多邊體制，以捍衛國際法原則，小國相互合作、共同努力就能讓外界聽到集體聲音、放大影響力。

談及建立夥伴關係，黃循財強調，這份報告呼籲各方採取行動建立更有力的夥伴關係，不僅是小國之間，也包括所有聯合國成員，無論國家大小都在追求根本目標，就是為創造更好的機會，改善人民的福祉。

新加坡身為全球化最大獲益者之一，成功在過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心。他說，新加坡長期以來一直是多邊主義的堅定倡導者，致力於維護國際法，並加強以規則為基礎的秩序，盼各界信賴新加坡給予的堅定支持。