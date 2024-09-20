深圳日童遇襲亡 日大使與中國副外長通話表遺憾

墨西哥總統羅培茲即將於9月底卸任，他在即將交棒前以掃蕩貪腐為由，推動司法制度徹底改革，讓法官由過去的考試與訓練遴選，改為幾乎全數由選民投票選出，參選門檻也大幅降低。這讓墨西哥走上了一條未知的道路，其後果難以預料。 這項改革影響法官人數逾7000名，引發墨西哥各地抗議活動，連美國也表示憂慮，恐對墨西哥民主形成重大風險。

2024-09-20 11:30