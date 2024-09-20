深圳日童遇襲亡 日大使與中國副外長通話表遺憾
深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷後不治，激起日本社群媒體反中情緒，共同社報導，日本駐中國大使金杉憲治19日與中國外交部副部長孫衛東通電話時表示遺憾。
共同社19日報導，金杉憲治已抵達深圳；日本駐中國大使館則召開了緊急會議，參加者包括日企組成的「中國日本商會」及日本人學校相關人員。
報導說，男童遭刺當天是918事變93週年，中國各地舉行紀念活動，反日情緒高漲，並指中國警方調查凶手的動機時可能會包括是否針對日本人。據中國外交部透露，男童為日本籍，父親是日本人，母親是中國人。
報導表示，日童遇襲身亡導致不安情緒在當地日本僑界蔓延，日中關係必然降溫。
中國外交部發言人林劍19日在例行記者會表示，中國對於這起不幸事件「遺憾和難過」，並指類似事件在任何國家都會發生。
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