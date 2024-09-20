歐盟提撥逾3600億元 助波瑞斯風暴受災國重建

波瑞斯風暴（Storm Boris）在中歐和東歐多國引發嚴重洪災，歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布，將提供資金100億歐元（約新台幣3609億元）以協助受災國家。

法新社報導，波瑞斯風暴上週襲擊中歐和東歐，截至18日累計24人喪生，部分地區仍面臨水位上升的威脅。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在波蘭弗羅茨瓦夫市（Wroclaw）與洪水災區4國領袖發表談話。她告訴媒體：「看到洪水造成的災害與損毀，我一方面感到心碎…另一方面，看到貴國人民非常團結，也感到溫暖。」

范德賴恩表示，歐盟有兩個資金來源，即凝聚基金（cohesion funds）和團結基金（solidarity fund），可用來幫助災後重建與災損修復。

她說：「初看之下，有可能從凝聚基金中動用100億歐元來協助受災國家。這是目前的緊急因應行動。」

范德賴恩會見了波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）和奧地利總理內哈默（KarlNehammer）。

圖斯克表示，范德賴恩所說的這筆「凝聚資金」，波蘭將獲得半數。

費亞拉在社群平台X表示，捷克將獲得20億歐元，並說「這是好消息」。

他說：「毀滅性的洪水過後，我們將必須修復橋梁、道路、學校或車站。」

內哈默表示，奧地利將分配到5億歐元。

目前尚不清楚斯洛伐克和羅馬尼亞將獲得多少資金。羅馬尼亞總理並未出席在波蘭的這場會談；羅馬尼亞總理辦公室表示，總理出席了一場國防會議。

上週強風暴雨襲擊歐洲地區，造成奧地利5人喪生，波蘭和羅馬尼亞各有7人死亡，捷克則是5人罹難。