快訊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

上吐下瀉...宜蘭越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

歐盟提撥逾3600億元 助波瑞斯風暴受災國重建

中央社／ 波蘭弗羅茨瓦夫19日綜合外電報導

波瑞斯風暴（Storm Boris）在中歐和東歐多國引發嚴重洪災，歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布，將提供資金100億歐元（約新台幣3609億元）以協助受災國家。

法新社報導，波瑞斯風暴上週襲擊中歐和東歐，截至18日累計24人喪生，部分地區仍面臨水位上升的威脅。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在波蘭弗羅茨瓦夫市（Wroclaw）與洪水災區4國領袖發表談話。她告訴媒體：「看到洪水造成的災害與損毀，我一方面感到心碎…另一方面，看到貴國人民非常團結，也感到溫暖。」

范德賴恩表示，歐盟有兩個資金來源，即凝聚基金（cohesion funds）和團結基金（solidarity fund），可用來幫助災後重建與災損修復。

她說：「初看之下，有可能從凝聚基金中動用100億歐元來協助受災國家。這是目前的緊急因應行動。」

范德賴恩會見了波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）和奧地利總理內哈默（KarlNehammer）。

圖斯克表示，范德賴恩所說的這筆「凝聚資金」，波蘭將獲得半數。

費亞拉在社群平台X表示，捷克將獲得20億歐元，並說「這是好消息」。

他說：「毀滅性的洪水過後，我們將必須修復橋梁、道路、學校或車站。」

內哈默表示，奧地利將分配到5億歐元。

目前尚不清楚斯洛伐克和羅馬尼亞將獲得多少資金。羅馬尼亞總理並未出席在波蘭的這場會談；羅馬尼亞總理辦公室表示，總理出席了一場國防會議。

上週強風暴雨襲擊歐洲地區，造成奧地利5人喪生，波蘭和羅馬尼亞各有7人死亡，捷克則是5人罹難。

波蘭 羅馬尼亞 風暴

延伸閱讀

歐盟援助57億元助烏克蘭過冬 增建具韌性再生能源

環境部長彭啟明：歐盟沒有核電復興 台灣開放討論

歐盟執委會換上新面孔 反映出這些事...

風暴波瑞斯肆虐中歐 死亡人數攀升至22人

相關新聞

美國肯州地方法院驚傳槍擊案！警長闖辦公室擊斃法官當場被捕

美國肯塔基州19日驚傳槍擊案，列徹爾郡（Letcher County）警長在地方法院內槍殺法官，隨後自首被捕，已遭一級謀...

中國將開放日本水產進口 日方今協調IAEA擴大福島核汙水監測範圍

讀賣新聞與產經新聞報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測...

影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana...

改革或毀滅 墨西哥從大法官到地方法官全改民選

墨西哥總統羅培茲即將於9月底卸任，他在即將交棒前以掃蕩貪腐為由，推動司法制度徹底改革，讓法官由過去的考試與訓練遴選，改為幾乎全數由選民投票選出，參選門檻也大幅降低。這讓墨西哥走上了一條未知的道路，其後果難以預料。 這項改革影響法官人數逾7000名，引發墨西哥各地抗議活動，連美國也表示憂慮，恐對墨西哥民主形成重大風險。

NHK：日中正就中國恢復進口日水產品做最後安排

據日本放送協會NHK報導，關於東京電力福島第一核電廠處理後的水排入海洋的問題，日本政府計劃擴大在國際原子能總署框架下進行...

友邦致函聯合國秘書長 能想像討論AI沒台灣在場嗎？

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。