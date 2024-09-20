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當藝術遇上政治 柏林數千人連署保留韓國慰安婦雕像

中央社／ 柏林20日專電

德國柏林米特（Berlin-Mitte）區政府計畫在月底拆除一座豎立在米特東區的韓國慰安婦青銅雕像。韓國協會近日收集超過3000名居民的簽名同意，向米特區議會遞出保留雕像的請願書。

柏林米特區議會19日傍晚5時針對請願案開會表決，兩小時會議結束後雙方仍未達成協議。同時，米特區市政廳廣場上聚集超過百位抗議民眾與民間組織，包括韓國協會（Korea Verband）、德國金屬行業工會（IG Metall）與德國工會聯合會（DGB），奶奶反對右派（Oma Gegen Rechts）等婦女團體，大聲疾呼，「和平雕像，阿里，留下！」

德國工會聯合會區域會長Daniel扛著會旗受訪表示，他有很多來自韓國與其他亞洲國家的同事，這是一個重要的議題，應該要被支持。一位上台發言的民眾Sadiki對記者說，學校老師鼓勵學生來參加這場活動，「我準備講稿來發言，還可以得到學分。」奶奶反對右派的成員受訪說，協會每個月定期在阿里所在的廣場上舉辦聚會，「阿里就是得在莫阿比特待著。」

韓國協會發言人指出，米特區政府近日下令將在9月28日移除雕像，理由是「一間臨時批准的藝術品最多可以在公共空間展出兩年。」米特區存有許多公共藝術創作，是在展期結束後仍可留下成為永久展品的案例。

米特區區長雷姆林格（Stefanie Remlinger）說，「我們還在尋找解決方案。」她強調，「雕像不能留在當前的位置上。」區政府表示，「公共場所的私人藝術品僅有臨時許可，對於其他情況都需要透過公開標案。」

據了解，區政府計劃將雕像移到威丁（Wedding）的一個「對外開放的私人空間」。韓國協會迄今反對將雕像撤離現址。

韓國慰安婦青銅銅像「阿里」（Ari）豎立在柏林米特區東邊的莫阿比特（Moabit）已近4年之久，是韓國人協會在2020年9月28日揭幕的一項「和平雕像」藝術計畫。韓國人協會表示，和平雕像阿里象徵一座全球紀念碑，紀念二戰中被日軍奴役的慰安婦，以及所有性暴力受害者。

自此，這座慰安婦雕像成為柏林區政府與德國外交部間的燙手山芋，長年面臨「暫緩拆除」的命運。柏林現任市長韋格納（Kai Wegner）今年5月訪問日本後發表一份新聞稿表示，他致力建立一座消除性別暴力的紀念碑，「但不應再出現只有片面陳述的描繪。」

德國 柏林

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