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美國肯州地方法院驚傳槍擊案！警長闖辦公室擊斃法官當場被捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國肯州列徹爾郡警長史汀斯（圖左）19日開槍擊斃當地法院法官穆林斯（圖右）。取自X
美國肯州列徹爾郡警長史汀斯（圖左）19日開槍擊斃當地法院法官穆林斯（圖右）。取自X

美國肯塔基州19日驚傳槍擊案，列徹爾郡（Letcher County）警長在地方法院內槍殺法官，隨後自首被捕，已遭一級謀殺罪罪名起訴。

CBS等報導，槍擊事件發生在肯塔基州懷特斯堡（Whitesburg）的列徹爾郡地方法院，肯塔基州警方發言人19日晚間表示，據稱43歲列徹爾郡警長史汀斯（Mickey Stines）走入54歲法官穆林斯（Kevin Mullins）的辦公室內，並與其發生口角後，史汀斯開槍殺害穆林斯。據了解，穆林斯身中多槍身亡。

警方指出，警方獲報趕到現場後，史汀斯當場被捕，已遭一級謀殺罪罪名起訴。警方未透露槍殺動機或兩人爭吵原因。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，「世界上有太多暴力，我希望有一條路，明天會更好。」肯州總檢察長柯爾曼（Russell Coleman）則說，已經跟特別檢察官合作調查此案，會徹查到底並伸張正義。

槍擊 美國

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