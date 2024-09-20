華爾街日報：美官員認拜登任內加薩停火無望

根據「華爾街日報」（WSJ）報導，美國官員如今認為，在總統拜登明年1月卸任之前，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間不太可能達成停火協議。

「華爾街日報」引述白宮、國務院和五角大廈高階官員的說法，但未指明是何人所言。這些機構都未立即回覆路透社的置評要求。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）在這項報導刊出前對媒體表示：「我可以告訴你，我們不認為（停火）協議會破裂。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）兩週前曾表示，停火協議已達成90%。

幾個月來，美國和卡達、埃及的調解人員一直嘗試促使以哈雙方停火，但都未能達成最終協議。

目前有兩個障礙尤其困難，一是以色列要求讓以軍駐守加薩和埃及之間的費城走廊（PhiladelphiCorridor），以及有關交換以色列人質與巴勒斯坦囚犯的具體細節。

拜登於5月31日提出3階段停火提案，並表示當時以色列已經同意此提案，但隨後談判遇到阻礙，官員們數週以來一直表示很快會有新方案。