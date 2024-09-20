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中國將參與監測福島核處理水 解禁日本水產品露曙光

中央社／ 東京20日專電

福島第一核電廠的核處理水去年開始排放入海，中國全面禁止日本水產品進口。現在傳出日本同意擴大國際原子能總署對海水、魚類的監測，包含中國在內的第3國能參加此監測體制，意味著中國擬解除針對日本水產品的禁令。

日本產經新聞報導，福島第一核電廠的核處理水2023年8月開始排放入海。多名外交相關人士透露，日本政府與國際原子能總署（IAEA）正協商在IAEA的框架下，包含中國在內的第3國可參與監測，擴大針對福島第一核電廠核處理水的監測體制。

日本首相岸田文雄與IAEA署長葛羅西（RafaelGrossi）今天將舉行電話會談，同意擴充核處理水監測體制。

今年7月，中日外相會談時，日方要求中國即時撤除禁止進口日本水產品的措施。對此，中方要求建立中國可參與監測核處理水排海對海洋造成影響的體制。

岸田政府認為並非讓中國單獨參與監測，而是要求IAEA一同參與，才可確保日本的主權與調查的客觀性。

日本外交相關人士透露，日中兩國政府基於擴大監測體制，中國同意恢復讓符合標準的日本產水產品進口，在岸田與葛羅西今天舉行電話會談後，岸田將對外公布此事。

東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受311大地震（日本稱東日本大地震）帶來的海嘯侵襲，造成廠內1號機、2號機及3號機爐心熔毀。東電為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出「汙染水」。

東電利用淨化裝置把「汙染水」去除氚以外的多數輻射物質後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠區內的逾千座貯存槽內。

東電依循日本中央政府方針，從2023年8月24日起將氚濃度稀釋到國家標準值以下的「核處理水」排放入海。

中國認為這些是「核污染水」，強烈反對排放入海，全面禁止日本產的水產品進口，並在國際會議上批判日本的作法。

日本政府再三要求中國撤除禁止進口日本產水產品的措施。岸田去年11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，與中國國家主席習近平舉行雙邊會談時，要求中國基於科學根據冷靜處理此事，雙方同意透過協商與對話找出解決問題的對策。

日本 核處理水 福島

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