NHK：日中正就中國恢復進口日水產品做最後安排

據日本放送協會NHK報導，關於東京電力福島第一核電廠處理後的水排入海洋的問題，日本政府計劃擴大在國際原子能總署框架下進行的監測。而據此，日本政府正與中方就恢復進口日本水產品作出最終安排。

中國大陸在去年8月開始，以幅射汙染為由，禁止日本所有水產品進口；在禁令實施之前，中國是日本海鮮出口的最大市場。受大陸禁制令打擊，2024年上半年日本農林水產品出口出現2020年以來首度下降。

報導稱，就福島第一核電廠處理水排入海洋一事，中國已採取措施暫停進口日本水產品，而日本政府則宣布，這次的排放將涉及國際原子能總署，以確保所排放處理水的安全，日中兩國已就此進行討論，日方要求中方立即取消這些措施，認為這些禁令不合理。

在這種情況下，報導稱，日本政府表示，雖然排放處理水的科學安全性毫無疑問是安全的，但國際原子能總署已決定採取一項政策，擴大在原子能總署框架下進行的監測。

報導稱，日本首相岸田文雄和國際原子能總署總幹事格羅西預定在20日舉行電話會談並就此事達成協議。而日本政府已向中方傳達了這個計畫與意向，正在就恢復進口日本水產品進行最後安排。