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NHK：日中正就中國恢復進口日水產品做最後安排

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本首相岸田文雄今20日將和國際原子能總署總幹事格羅西舉行電話會談並就擴大由原能總署框架下的監測達成協議。 圖自NHK
日本首相岸田文雄今20日將和國際原子能總署總幹事格羅西舉行電話會談並就擴大由原能總署框架下的監測達成協議。 圖自NHK

日本放送協會NHK報導，關於東京電力福島第一核電廠處理後的水排入海洋的問題，日本政府計劃擴大在國際原子能總署框架下進行的監測。而據此，日本政府正與中方就恢復進口日本水產品作出最終安排。

中國大陸在去年8月開始，以幅射汙染為由，禁止日本所有水產品進口；在禁令實施之前，中國是日本海鮮出口的最大市場。受大陸禁制令打擊，2024年上半年日本農林水產品出口出現2020年以來首度下降。

報導稱，就福島第一核電廠處理水排入海洋一事，中國已採取措施暫停進口日本水產品，而日本政府則宣布，這次的排放將涉及國際原子能總署，以確保所排放處理水的安全，日中兩國已就此進行討論，日方要求中方立即取消這些措施，認為這些禁令不合理。

在這種情況下，報導稱，日本政府表示，雖然排放處理水的科學安全性毫無疑問是安全的，但國際原子能總署已決定採取一項政策，擴大在原子能總署框架下進行的監測。

報導稱，日本首相岸田文雄和國際原子能總署總幹事格羅西預定在20日舉行電話會談並就此事達成協議。而日本政府已向中方傳達了這個計畫與意向，正在就恢復進口日本水產品進行最後安排。

日本 核電 福島

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