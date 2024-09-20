快訊

提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫

台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國將開放日本水產進口 日方今協調IAEA擴大福島核汙水監測範圍

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日媒報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測範圍。中方表示，一旦落實擴充監測，將穩步恢復進口日本水產品。路透
日媒報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測範圍。中方表示，一旦落實擴充監測，將穩步恢復進口日本水產品。路透

讀賣新聞與產經新聞報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測範圍。中方表示，一旦落實擴充監測，將穩步恢復進口日本水產品。

在7月的中日外長會談等場合，日方皆要求中國立刻解除對日本水產品的進口禁令，中方則要求建立可監控汙水排海影響的系統。日本政府認為要求IAEA參與，而不是讓中國單獨參與監控，能確保日本主權和調查的客觀性。日相岸田今（20日）將與IAEA總幹事羅格西電話會談後宣布擴大監測。

日媒報導，去年8月日本開始排放「處理水」後，中國強烈反對，稱其為「強行排放核汙染水」，禁止日本水產品進口，也在國際會議等場合批評日本的處理方式。日本政府多次要求中國撤回禁令。中國要求擴大對核電站周邊土壤等的調查範圍，日本則反駁指已根據IAEA標準進行必要的調查，雙方的立場一直未能統一。去年11月，岸田首相在舊金山與中共國家主席習近平會談，要求基於科學證據冷靜回應，一致同意經協商和對話解決問題。

此次擴大調查的作法，既符合日本重視IAEA主導監控框架的立場，也一定程度上顧及中國的要求。預計中方會此決定表示歡迎，這將加速中國恢復日本水產品進口的進程。

日本 監控 舊金山

延伸閱讀

日本男童深圳遇害 學者分析：戰狼外交仇日教育釀禍

日本地價漲幅 32年最大

不是胸！台人觀察「精緻日本妹子」幾乎都不露一部位

日本兵庫縣知事不信任案全票通過 史上第5例

相關新聞

中國將開放日本水產進口 日方今協調IAEA擴大福島核汙水監測範圍

讀賣新聞與產經新聞報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測...

影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana...

NHK：日中正就中國恢復進口日水產品做最後安排

據日本放送協會NHK報導，關於東京電力福島第一核電廠處理後的水排入海洋的問題，日本政府計劃擴大在國際原子能總署框架下進行...

友邦致函聯合國秘書長 能想像討論AI沒台灣在場嗎？

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未...

歐美力抗中國電動車 塞爾維亞坐擁鋰礦成衝突犧牲品？

塞爾維亞首都貝爾格勒從8月到9月初，有多場大示威，表面上那只是「是否讓跨國公司開採鋰礦」爭議；深一層看，其實牽動歐美電動車與中國大陸電動車的競爭。更進一步透視，塞國被拖進當前世界激烈對抗的「歐美 vs. 中俄」地緣政治角力。塞國的鋰礦幾乎像是「懷璧其罪」的那塊「璧」，他們能不開採嗎？

北約秘書長臨別建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

在任長達10年的北約秘書長史托騰伯格今天在告別演說中建言，「自由比自由貿易重要」，歐洲應從依賴俄國能源貿易得到教訓，勿對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。