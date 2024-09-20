中國將開放日本水產進口 日方今協調IAEA擴大福島核汙水監測範圍

讀賣新聞與產經新聞報導，中國與日本政府對處理東電排放福島核汙水一事達成共識，雙方同意由國際原子能機構（IAEA）擴大監測範圍。中方表示，一旦落實擴充監測，將穩步恢復進口日本水產品。

在7月的中日外長會談等場合，日方皆要求中國立刻解除對日本水產品的進口禁令，中方則要求建立可監控汙水排海影響的系統。日本政府認為要求IAEA參與，而不是讓中國單獨參與監控，能確保日本主權和調查的客觀性。日相岸田今（20日）將與IAEA總幹事羅格西電話會談後宣布擴大監測。

日媒報導，去年8月日本開始排放「處理水」後，中國強烈反對，稱其為「強行排放核汙染水」，禁止日本水產品進口，也在國際會議等場合批評日本的處理方式。日本政府多次要求中國撤回禁令。中國要求擴大對核電站周邊土壤等的調查範圍，日本則反駁指已根據IAEA標準進行必要的調查，雙方的立場一直未能統一。去年11月，岸田首相在舊金山與中共國家主席習近平會談，要求基於科學證據冷靜回應，一致同意經協商和對話解決問題。

此次擴大調查的作法，既符合日本重視IAEA主導監控框架的立場，也一定程度上顧及中國的要求。預計中方會此決定表示歡迎，這將加速中國恢復日本水產品進口的進程。