影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死
俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）的丈夫弗拉迪斯拉夫（Vladislav Bakalchuk）率領一群武裝人員強行闖入大樓開火，造成至少2人死亡、7人受傷，此前弗拉迪斯拉夫反對Wildberry與廣告營運商Russ Group合併，而這對夫妻也在準備離婚。
根據社群平台上的影片，一群男子試圖闖入Wildberry辦公室，保安人員試圖阻擋，在入口處扭打成一團，甚至還傳出多聲槍響。負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示，已就這起槍擊事件立案調查，並證實有2人死亡、7人受傷，近30人被捕。
受傷的7人中包括綜合格鬥選手梅斯托耶夫（Abubakar Mestoev）、奇查耶夫（Umar Chichaev）、重量級拳擊冠軍科澤夫（Rashid Kodzev）。奇查耶夫是車臣共和國領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）創立的「阿赫馬特搏擊俱樂部」成員；在塔蒂亞娜宣布離婚後不久，弗拉迪斯拉夫便拜會卡德羅夫，並取得他的支持，卡德羅夫還矢言要想辦法阻止Wildberry併購案。
弗拉迪斯拉夫在Telegram上聲稱，他來到Wildberries總部是為了談判，否認攜帶武器：「我和同事來到公司辦公室，但一進門就遭到保安人員和不明人士襲擊，引發了武裝衝突。」
塔蒂亞娜則駁斥，指弗拉迪斯拉夫的手下「第一個開槍」，且他和同事沒有事先安排會議，痛批一個武裝團體聲稱來談判很荒謬，沒人同意此類談判。
綜合俄羅斯媒體報導，Wildberries 6月宣布與戶外廣告運營商Russ Group合併，兩家公司將組成一個名為RWB的新數位交易平台。根據合併計畫，Russ Group的米爾佐揚（Robert Mirzoyan）將成為執行長，而塔蒂亞娜則擔任總經理。據了解，RWB合併案可能是俄羅斯戰時資產重新分配的一部分，這種做法使得與克里姆林宮有關聯的商界人士受益。
法新社報導，塔蒂亞娜與弗拉迪斯拉夫2004年共同創立有「俄羅斯亞馬遜」之稱的Wildberry，但今年7月兩人因在公司的併購案上不同調，已分居並準備離婚。弗拉迪斯拉夫擁有該公司1%股份，而塔蒂亞娜則擁有99%。截至今年7月，《富比世》估計塔蒂亞娜身家為74億美元（約2300億新台幣）。
影片 https://www.youtube.com/watch?v=-zKlSzX7iz4&t=5s
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