快訊

MLB／翻轉歷史上的919！大谷達陣「51-51」創紀錄 興奮喊：永遠不會忘記今天

收到警報別慌！國家防災日演練 今09：21及10：00發布地震和海嘯訊息

涉詐助理費案…民進黨4連霸新北市議員林銘仁遭檢方聲押

影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜的丈夫弗拉迪斯拉夫率領一群武裝人員強行闖入大樓開火，造成至少2人死亡、7人受傷。取自YT影片
俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜的丈夫弗拉迪斯拉夫率領一群武裝人員強行闖入大樓開火，造成至少2人死亡、7人受傷。取自YT影片

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）的丈夫弗拉迪斯拉夫（Vladislav Bakalchuk）率領一群武裝人員強行闖入大樓開火，造成至少2人死亡、7人受傷，此前弗拉迪斯拉夫反對Wildberry與廣告營運商Russ Group合併，而這對夫妻也在準備離婚

根據社群平台上的影片，一群男子試圖闖入Wildberry辦公室，保安人員試圖阻擋，在入口處扭打成一團，甚至還傳出多聲槍響。負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示，已就這起槍擊事件立案調查，並證實有2人死亡、7人受傷，近30人被捕。

受傷的7人中包括綜合格鬥選手梅斯托耶夫（Abubakar Mestoev）、奇查耶夫（Umar Chichaev）、重量級拳擊冠軍科澤夫（Rashid Kodzev）。奇查耶夫是車臣共和國領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）創立的「阿赫馬特搏擊俱樂部」成員；在塔蒂亞娜宣布離婚後不久，弗拉迪斯拉夫便拜會卡德羅夫，並取得他的支持，卡德羅夫還矢言要想辦法阻止Wildberry併購案。

弗拉迪斯拉夫在Telegram上聲稱，他來到Wildberries總部是為了談判，否認攜帶武器：「我和同事來到公司辦公室，但一進門就遭到保安人員和不明人士襲擊，引發了武裝衝突。」

塔蒂亞娜則駁斥，指弗拉迪斯拉夫的手下「第一個開槍」，且他和同事沒有事先安排會議，痛批一個武裝團體聲稱來談判很荒謬，沒人同意此類談判。

綜合俄羅斯媒體報導，Wildberries 6月宣布與戶外廣告運營商Russ Group合併，兩家公司將組成一個名為RWB的新數位交易平台。根據合併計畫，Russ Group的米爾佐揚（Robert Mirzoyan）將成為執行長，而塔蒂亞娜則擔任總經理。據了解，RWB合併案可能是俄羅斯戰時資產重新分配的一部分，這種做法使得與克里姆林宮有關聯的商界人士受益。

法新社報導，塔蒂亞娜與弗拉迪斯拉夫2004年共同創立有「俄羅斯亞馬遜」之稱的Wildberry，但今年7月兩人因在公司的併購案上不同調，已分居並準備離婚。弗拉迪斯拉夫擁有該公司1%股份，而塔蒂亞娜則擁有99%。截至今年7月，《富比世》估計塔蒂亞娜身家為74億美元（約2300億新台幣）。

影片 https://www.youtube.com/watch?v=-zKlSzX7iz4&t=5s

塔蒂亞娜與丈夫弗拉迪斯拉夫今年7月兩人因在公司的併購案上不同調，已分居並準備離婚。取自X
塔蒂亞娜與丈夫弗拉迪斯拉夫今年7月兩人因在公司的併購案上不同調，已分居並準備離婚。取自X

俄羅斯 離婚

延伸閱讀

有自信取勝？澤倫斯基喊「完全準備好」 烏官員反指：為時過早

打擊俄羅斯境內更深處？烏克蘭長程飛彈等授權 傳拜登政府仍未被說服

俄羅斯無人機頻侵犯領空 北約東翼9國要求集體回應

烏情報局長被爆勾結恐怖組織 招募敘戰傭兵

相關新聞

影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana...

友邦致函聯合國秘書長 能想像討論AI沒台灣在場嗎？

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未...

歐美力抗中國電動車 塞爾維亞坐擁鋰礦成衝突犧牲品？

塞爾維亞首都貝爾格勒從8月到9月初，有多場大示威，表面上那只是「是否讓跨國公司開採鋰礦」爭議；深一層看，其實牽動歐美電動車與中國大陸電動車的競爭。更進一步透視，塞國被拖進當前世界激烈對抗的「歐美 vs. 中俄」地緣政治角力。塞國的鋰礦幾乎像是「懷璧其罪」的那塊「璧」，他們能不開採嗎？

北約秘書長臨別建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

在任長達10年的北約秘書長史托騰伯格今天在告別演說中建言，「自由比自由貿易重要」，歐洲應從依賴俄國能源貿易得到教訓，勿對...

藉軍演之名 美在菲部署中程飛彈

知情人士告訴路透，儘管中國大陸提出要求，美國目前沒有計畫將部署菲律賓的中程飛彈系統撤離，並且正測試在區域衝突中使用該系統...

曾攻美台政府機構 FBI瓦解陸駭客組織

美國聯調局（ＦＢＩ）局長雷伊十八日宣布，司法部已瓦解被稱為「亞麻颱風」的中國大陸大型駭客組織。中國駐美大使館對此回應說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。