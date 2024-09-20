快訊

MLB／翻轉歷史上的919！大谷達陣「51-51」創紀錄 興奮喊：永遠不會忘記今天

收到警報別慌！國家防災日演練 今09：21及10：00發布地震和海嘯訊息

涉詐助理費案…民進黨4連霸新北市議員林銘仁遭檢方聲押

布達佩斯論壇 駐匈代表呼籲國際制衡中國犯台野心

中央社／ 布拉格19日專電

匈牙利代表劉世忠19日應邀出席年度「布達佩斯論壇」，提及中國近年來對台灣的軍事挑釁與騷擾，以及扭曲聯合國2758號決議文內容，並呼籲國際社會制衡中國犯台野心。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，駐匈牙利代表劉世忠19日應邀出席年度「布達佩斯論壇」（BudapestForum），在「中國進攻台灣對世界的影響」場次說明台灣立場。

劉世忠表示，對於中國對台的軍事企圖與挑釁，國際社會已採取「預防性外交」，包括美國、英國、法國、荷蘭、加拿大、德國都先後派遣軍艦穿越台海，彰顯台海作為國際海域的航行自由權；美國也與其安全盟邦在印太地區強化聯合軍演與部署。

劉世忠說，過去兩年來，包括美國與其安全盟邦的領袖峰會與外長會議、七大工業國峰會，乃至最近美國與歐盟戰略對話聯合聲明，均強調維護台海和平穩定重要性，敦促北京自制，勿片面改變台海現狀。

劉世忠強調，中國近年來對台灣的軍事挑釁與騷擾，意圖將台海「內海化」，違反國際主流共識。北京對台採取包括軍事戰、法律戰、資訊戰、心理戰等「混合作戰」模式，尤其近期在「法律戰」方面刻意誤導國際視聽，扭曲聯合國2758號決議文內容，2758號決議文並未論及台灣地位。

主持人問及台灣的戰略地位，為何越來越受到國際重視與支持。劉世忠指出，因台灣是成功的民主，年初才順利完成總統和國會選舉。此外，台灣佔全球先進晶片市場超過九成，美國、日本、德國皆爭相邀請台積電前往投資，台灣政府成為歐盟「晶片自主」計劃的夥伴。

劉世忠說，若中國以武力進犯台灣，除了破壞台海和平與印太地區穩定，更將衝擊全球半導體供應鏈，歐洲也將遭受波及。

劉世忠表示，美國跨黨派皆支持台灣民主與台海和平，拜登總統五度公開強調，若中國以武力犯台，美國不排除協防台灣。台灣是愛好和平、遵守國際秩序的國家，願與國際社會共同捍衛台海穩定，堅守民主價值。

「布達佩斯論壇」由匈牙利智庫「政治資本」、中歐大學民主中心和布達佩斯市政府共同舉辦。

匈牙利 台海 美國

延伸閱讀

工具機業春燕 最快第4季現蹤 上銀、東台等營運喊衝

Fed降息 首選新興市場債、美股

美國經濟衰退可能性低 法人：關注新興市場債券、台股、美股

國泰世華：美國經濟軟著陸機率高 三大趨勢後續變化仍須留意

相關新聞

影╱不滿公司合併！ 俄女首富丈夫「帶車臣戰士到公司開槍」釀2死

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室18日驚傳槍擊事件，公司創辦人、俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana...

友邦致函聯合國秘書長 能想像討論AI沒台灣在場嗎？

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未...

歐美力抗中國電動車 塞爾維亞坐擁鋰礦成衝突犧牲品？

塞爾維亞首都貝爾格勒從8月到9月初，有多場大示威，表面上那只是「是否讓跨國公司開採鋰礦」爭議；深一層看，其實牽動歐美電動車與中國大陸電動車的競爭。更進一步透視，塞國被拖進當前世界激烈對抗的「歐美 vs. 中俄」地緣政治角力。塞國的鋰礦幾乎像是「懷璧其罪」的那塊「璧」，他們能不開採嗎？

北約秘書長臨別建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

在任長達10年的北約秘書長史托騰伯格今天在告別演說中建言，「自由比自由貿易重要」，歐洲應從依賴俄國能源貿易得到教訓，勿對...

藉軍演之名 美在菲部署中程飛彈

知情人士告訴路透，儘管中國大陸提出要求，美國目前沒有計畫將部署菲律賓的中程飛彈系統撤離，並且正測試在區域衝突中使用該系統...

曾攻美台政府機構 FBI瓦解陸駭客組織

美國聯調局（ＦＢＩ）局長雷伊十八日宣布，司法部已瓦解被稱為「亞麻颱風」的中國大陸大型駭客組織。中國駐美大使館對此回應說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。