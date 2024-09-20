布達佩斯論壇 駐匈代表呼籲國際制衡中國犯台野心

駐匈牙利代表劉世忠19日應邀出席年度「布達佩斯論壇」，提及中國近年來對台灣的軍事挑釁與騷擾，以及扭曲聯合國2758號決議文內容，並呼籲國際社會制衡中國犯台野心。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，駐匈牙利代表劉世忠19日應邀出席年度「布達佩斯論壇」（BudapestForum），在「中國進攻台灣對世界的影響」場次說明台灣立場。

劉世忠表示，對於中國對台的軍事企圖與挑釁，國際社會已採取「預防性外交」，包括美國、英國、法國、荷蘭、加拿大、德國都先後派遣軍艦穿越台海，彰顯台海作為國際海域的航行自由權；美國也與其安全盟邦在印太地區強化聯合軍演與部署。

劉世忠說，過去兩年來，包括美國與其安全盟邦的領袖峰會與外長會議、七大工業國峰會，乃至最近美國與歐盟戰略對話聯合聲明，均強調維護台海和平穩定重要性，敦促北京自制，勿片面改變台海現狀。

劉世忠強調，中國近年來對台灣的軍事挑釁與騷擾，意圖將台海「內海化」，違反國際主流共識。北京對台採取包括軍事戰、法律戰、資訊戰、心理戰等「混合作戰」模式，尤其近期在「法律戰」方面刻意誤導國際視聽，扭曲聯合國2758號決議文內容，2758號決議文並未論及台灣地位。

主持人問及台灣的戰略地位，為何越來越受到國際重視與支持。劉世忠指出，因台灣是成功的民主，年初才順利完成總統和國會選舉。此外，台灣佔全球先進晶片市場超過九成，美國、日本、德國皆爭相邀請台積電前往投資，台灣政府成為歐盟「晶片自主」計劃的夥伴。

劉世忠說，若中國以武力進犯台灣，除了破壞台海和平與印太地區穩定，更將衝擊全球半導體供應鏈，歐洲也將遭受波及。

劉世忠表示，美國跨黨派皆支持台灣民主與台海和平，拜登總統五度公開強調，若中國以武力犯台，美國不排除協防台灣。台灣是愛好和平、遵守國際秩序的國家，願與國際社會共同捍衛台海穩定，堅守民主價值。

「布達佩斯論壇」由匈牙利智庫「政治資本」、中歐大學民主中心和布達佩斯市政府共同舉辦。