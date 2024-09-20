呼叫器爆炸後首發聲 真主黨領袖控以色列：意在瞬間殺死數千人

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒19日發表電視演說。路透
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒19日發表電視演說。路透

英國衛報報導，黎巴嫩接連發生呼叫器和對講機爆炸造成至少37死、3000傷後，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）首度發表談話，指控以色列已跨越所有紅線，這類爆炸意在瞬間殺死4000人。

納斯拉勒表示，爆炸發生在藥局、醫院、市場、商店、房屋、汽車和充滿平民的街道，「婦孺和上千人受傷，傷勢各有不同」。他說，呼叫器爆炸是意圖「在一瞬間殺死4000人」，「這就是敵人的意圖和犯罪規模」，「我們能如何稱呼這種犯罪行動。是大規模行動嗎？種族滅絕？還是大規模屠殺」。

納斯拉勒說，「這種行為可以被稱為宣戰」。他也坦言，「真主黨受到非常嚴重的打擊，但這就是戰爭狀態。透過這次的經驗和教訓，我們會變得更加強大」。

呼叫器 爆炸 真主黨

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