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曾攻美台政府機構 FBI瓦解陸駭客組織

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
聯邦調查局(FBI)局長雷伊18日宣布，聯邦執法單位已瓦解外號「亞麻颱風」的中國大型駭客組織；該組織由中國至誠科技集團經營。圖為北京街頭的駭客大會廣告。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)局長雷伊18日宣布，聯邦執法單位已瓦解外號「亞麻颱風」的中國大型駭客組織；該組織由中國至誠科技集團經營。圖為北京街頭的駭客大會廣告。(美聯社)

美國聯調局（ＦＢＩ）局長雷伊十八日宣布，司法部已瓦解被稱為「亞麻颱風」的中國大陸大型駭客組織。中國駐美大使館對此回應說，美國執法單位此一說法毫無根據，中國政府致力打擊各種形式的網路攻擊

雷伊指稱，該組織由總部在北京的永信至誠科技集團營運。英國、加拿大及澳洲十八日也公開指控，截至六月，該公司共對全球廿五萬台裝置發動網攻，其背後有中國政府支持。

雷伊在華府的資安大會表示，該公司偽裝為一般的資訊科技機構，替中國政府遂行情蒐偵監工作。英加澳官員也呼應此一說法。雷伊強調，ＦＢＩ將持續對抗中國駭客。

美國司法部聲明，惡意軟體使多種消費者裝置遭電腦病毒感染，包括路由器、照相機、數位攝影機和網路儲存裝置，整個網絡被稱為殭屍網路。

美國微軟公司去年八月提醒，亞麻颱風自二○二一年中鎖定台灣數十個政府機構，可能對其進行情蒐活動。ＦＢＩ除證實微軟的前述示警，還指出該網路曾成功攻擊多個美國和外國企業、大學、政府機構、通訊供應商與媒體。

微軟 網路攻擊 美國

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