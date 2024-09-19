菲律賓明年期中選舉 人工智慧應用規範出爐

菲律賓將於明年5月舉行期中選舉，選舉委員會公布數位競選規範，包括准許候選人及助選團體使用人工智慧製作競選材料，但不得惡意使用，或是用於散布假訊息。

菲律賓將於明年5月12日舉行期中選舉，由選民投票選出參議院24席中的12席、眾議院全部300餘席、地方政府首長及地方議會成員，以及南部莫洛國自治區（Bangsamoro Autonomous Region）議會成員。

選舉委員會（COMELEC）最近在官網公布網路及數位競選規範，准許候選人及助選團體應用人工智慧（AI）技術製作競選材料，例如影片、圖片及聲音，但必須事先通報選委會。

根據規範，如果應用到AI技術，候選人必須在相關競選材料的「顯著且不易擦塗」位置，加以註明。

此外，候選人不得利用AI技術散布誤導性訊息；若要在AI競選影片或材料中呈現任何人物，必須事先取得當事人的同意。

網路競選規範也規定，所有候選人以及助選團體必須在登記參選後的30天之內，向選委會註冊自己的官方網站、粉絲頁或網路群組。

選委會將嚴禁不當或惡意使用數位技術，例如假帳號、機器人、網軍、深偽（deepfakes）、廉價偽造（cheapfakes）、軟偽（Softfakes）等，來散布假訊息、攻擊個人或政黨。根據菲律賓選委會的註解，「軟偽」是指對媒體內容進行細微的修改，例如編修影片與圖片檔案，但沒有像「深偽」的明顯內容失真與扭曲。

一旦選委會特別小組發現違規行為，將要求社群平台將相關內容下架，並交由國家調查局、電信委員會、網路犯罪調查中心等部門深入查辦。

許多國家的領袖已身受深偽技術之害，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也是其中之一。今年稍早，社群網站出現小馬可仕吸毒以及揚言將在南海動武的影片，經查均是偽造。

菲律賓選委會表示，將在競選期間全力打擊假訊息以及AI換臉影片。