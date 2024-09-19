5年來首次！金正恩視察飛彈試射未對內宣傳 外界瘋猜原因

北韓官媒今天報導領導人金正恩18日視察新型飛彈試射，卻未在對內宣傳用的「勞動新聞」刊出。南韓統一部官員指出，這種狀況相當罕見，是在2019年金正恩聽取北韓代表團訪美成果以來首次。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩18日督導測試使用4.5噸級超大彈頭的新型戰術彈道飛彈與改良型巡弋飛彈，並聲稱成功命中320公里以外的目標，確認飛彈準確度與新型彈頭的爆發威力。

北韓在7月1日也曾測試同型新型飛彈。「韓國日報」報導，當時北韓官媒稱飛彈裝載的只是模擬實際重量的假彈頭，但南韓方判斷，裝載的應該是實際彈頭。

KCNA報導，金正恩視察時指示持續增強核武力量，要求北韓軍隊必須在常規武器上擁有最強的軍事技術能力與壓倒性進攻能力。但北韓主要對內宣傳媒體「勞動新聞」卻沒有報導這次重要的公開視察行程。

南韓統一部官員今天對媒體表示，北韓官媒會報導金正恩幾乎所有公開行程；僅在對外宣傳媒體刊出，對內宣傳媒體卻沒報導的狀況相當罕見。

部分意見認為，北韓7月底剛發生水災，平壤當局可能考慮到人民觀感才沒報導；也有意見認為，7月初對內報導模擬彈頭的試射已聲稱成功，這次才只透過對外媒體報導。

位於首爾的北韓大學院大學教授梁茂進提出，也有可能是因為相關照片或影片還沒處理好，因此延遲報導。

對於試射原因，梁茂進表示，北韓雖聲稱這次試射包含在5年國防發展計畫中，但實際上很有可能與出口俄羅斯的飛彈，以及北韓與俄羅斯合作強化的武器體系有關，或是對即將到來的美國大選施壓。

南韓統一研究院研究委員洪珉也認為，北韓很有可能希望在美國大選前，試射飛彈展現他們的軍武實力。

除了試射飛彈挑釁，北韓垃圾氣球近期又開始不停南飄。對此，南韓統一部也有新的看法。

統一部官員指出，北韓南飄垃圾氣球可能不是像平壤當局聲稱的「對脫北者團體北飄傳單感到不滿」，而是意圖藉此分化南韓國內輿論，引起內部紛爭。