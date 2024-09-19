越共總書記將赴美參加聯大會議 再轉往古巴訪問

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）8月訪問中國後，9月21日即將赴美出席第79屆聯合國大會，並在美國展開各項工作，隨後再轉往古巴進行國是訪問。

蘇林原任越南公安部長，在一眾競爭者都因貪腐遭掃落後，蘇林於今年5月22日出掌越南國家主席，並進一步於8月3日獲補選為越共總書記，接替任內辭世的前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）的遺缺。

蘇林8月18日赴中國訪問，當時他剛取得越南國家主席及越共總書記雙重身分僅約兩週時間，除了達成若干越南農產品銷往中國的協議，並就兩國鐵路合作進行討論。外界目前都在觀察蘇林上台後越南的外交動向。

越南快訊（VnExpress）報導，越南外交部今天發布公告，蘇林及夫人吳芳璃（Ngo Phuong Ly）將於9月21日至27日出席聯合國未來峰會、第79屆聯合國大會，並在美國展開各項工作，之後將對古巴進行國是訪問。

美國總統拜登去年9月訪問越南，並將美越關係提升為全面戰略夥伴，蘇林這次出訪適逢兩國關係升級1週年。美國是越南第2大貿易夥伴，越南海關總局數據顯示，2023年雙邊貿易額近1110億美元，連續第3年超過1000億美元。

越南與古巴於1960年12月2日建立外交關係，古巴在越南尚未統一的年代大力支持北越政權。越南協助古巴生產稻米、玉米、大豆及養殖水產。古巴每年從越南進口約30萬至40萬噸稻米。目前，一些越南企業在古巴有所投資。