悲傷又憤怒...深圳10歲日童遇刺亡 自民黨總裁選舉候選人紛紛批大陸

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，今天不治身亡。日本執政黨自民黨總裁選舉候選人紛紛批評中國的應對方式，希望政府對中國展現毅然的態度，要求中國說明。事件恐對日中關係造成影響。

深圳日本人（日僑）學校的一名10歲男童18日在上學途中遭一名44歲男子用刀刺中腹部，緊急送往醫院，但最終搶救無效於今天凌晨死亡。

日本政府今天做出方針，包括研議防止類似事件發生的對策在內，要求盡全力確保旅居中國的日僑的安全。

有關此事件，截至今天傍晚，中國方面未對日方做詳細說明。對此，日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉候選人紛紛做出評論，除了批評中國政府，也要求日本政府要採取更進一步的應對措施。有人擔憂此事件可能對日中關係造成影響。

日本產經新聞報導，自民黨總裁選舉候選人石破茂對媒體表示，「日本政府不應只是向中國提出關切而已，應強烈要求中國說明至今究竟採取了何種對策以及今後的應對之道。」

對於日童遇刺身亡，石破說感到很悲傷、憤怒，認為中國的治安單位或外交負責人應代表中國給出說法才對。

自民黨總裁選舉候選人、前環境大臣小泉進次郎對媒體表示，「包含（犯人犯案）動機在內，有必要嚴正要求中國政府做說明。」

自民黨總裁選舉候選人、經濟安全保障大臣高市早苗今天出席在國會大廈的一場集會時與國會議員等一起為男童的死亡默哀。高市表示，「中國當局至今尚未說明（犯人犯案）的原因、動機，令人感到遺憾。要求中國當局必須做說明。」

自民黨總裁選舉候選人、官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「幼童遭遇卑劣的行為，實在感到很遺憾。」

林芳正對於死亡的男童表達哀悼之意，並表示，「希望外務省、文部科學省等相關部會儘快檢討，如何保障日本人學校的通學安全，特別是搭乘校車，以及步行上下學的通學方式」。

自民黨總裁選舉候選人、自民黨幹事長茂木敏充表示，有必要研議增加保護在中國的日僑學童安全的警備經費。

自民黨總裁選舉候選人、數位大臣河野太郎表示，「這類事件持續發生的話，很可能在中國工作的日本人會撤出中國。」

日本外務省統計顯示，旅居中國的日僑有10萬1786人，其中未成年約1萬5000人（截至2023年10月的統計）。北京、深圳等9城市共有11所日僑學校，總計逾3300學童就讀。

深圳日童遭刺事件是近3個月以來，在中國發生的第2起攻擊日本兒童事件。

今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子準備前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校校車抵達公車站，一名男子突然持刀上前攻擊這對母子。兩人受傷但無生命危險，而一名中國民眾挺身而出保護母子並阻止犯人，卻不幸傷重身亡。